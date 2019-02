Moto E | prima gara a maggio in Gp Spagna

Motomondiale - Test Jerez 2019 : Luca Marini e Gabriel Rodrigo in vetta in Moto2 e in Moto3 nella prima giornata : E’ andata in scena ieri la prima giornata dei Test riservati alle categorie Moto2 e Moto3 sul tracciato di Jerez de la Frontera (Spagna). Sull’asfalto andaluso Luca Marini ha fatto vedere di essere in palla in sella alla moto dello Sky Racing Team VR46 ottenendo il miglior riscontro di giornata nella media cilindrata con il crono di 1’41″827 (nuovo record non ufficiale della pista). Inanellando 36 giri a bordo della Kalex ...

Moto Guzzi V85 TT è iniziata la produzione della prima classic enduro tutta italiana : La tanto attesa V85 TT è pronta per approdare presso i concessionari di tutta Italia e del Mondo. Il prodotto che segna il rilancio del Marchio, con un prodotto completamente nuovo è entrato in produzione proprio ieri. Questa Moto è una vera e propria sfida di un marchio che vuole offrire agli appassionati una gamma più ampia, in grado di soddisfare ogni esigenza. V85 TT nasce dalla migliore tradizione Moto Guzzi, fatta di autenticità, ...

Formula 1 - Toro Rosso : acceso per la prima volta il Motore sulla STR14. VIDEO : La Toro Rosso ha pubblicato sui profili social un estratto audio di 50 secondi nel quale è possibile ascoltare il rombo del nuovo propulsore Honda. La scuderia di Faenza svelerà la nuova STR14 l'11 ...

MotoGp – Test Sepang : cala il sipario sulla prima sessione del 2019 - tutte le immagini del Day-3 [GALLERY] : Con la terza giornata di prove, si chiude la prima sessione di Test del 2019 di MotoGp: nella gallery tutte le foto del Day-3 Si conclude oggi la sessione di Test di MotoGp in Malesia, una tre giorni intensa per tutti i team, intenti a sviluppare e mettere a punto le proprie moto in vista dell’ouverture di Losail. Buone le indicazioni per la Ducati, a corrente alternata invece la Yamaha, brillante con Viñales e un po’ opaca con ...

MotoGP - test di Sepang. Le 5 novità principali dopo la prima giornata : Il campione del mondo della Honda, che ha anche usato un nuovo cupolino, ha finito in anticipo il lavoro per non forzare sul braccio sinistro dopo l'operazione alla spalla. Convincente la prova di ...

MotoGp - Sepang : a Marquez la prima giornata - Rossi sesto : Sepang - Marc Marquez conclude in testa la prima giornata di test della MotoGp a Sepang. Il pilota della Honda, con il tempo ottenuto questa mattina, 1:59.621, si è confermato il più veloce anche ...

MotoGp – Test Sepang - una prima uscita speciale per Petrucci : “con i nuovi colori è stato emozionante” : Le parole di Danilo Petrucci la termine della prima, positiva, giornata di Test di MotoGp a Sepang A poco più di due settimane dalla presentazione della squadra a Neuchâtel (Svizzera), il team Mission Winnow Ducati ha dato ufficialmente inizio alla stagione 2019 a Sepang (Malesia), teatro di tre giorni di Test ufficiali MotoGp. Nella prima giornata di prove, caratterizzata da un meteo soleggiato ed alte temperature – con oltre 30 gradi ...

MotoGp – Test Sepang : spettacolo ed emozioni in pista - tutte le immagini della prima giornata [GALLERY] : Da Valentino Rossi fino a Dovizioso, passando per Marquez e Petrucci: la MotoGp torna in pista a Sepang per la prima sessione di Test del 2019 La MotoGp torna finalmente in pista nel 2019 con i Test di Sepang, primo appuntamento di una stagione che si preannuncia ricca di spettacolo e colpi di scena. Una sessione, quella iniziata oggi in Malesia, utile per mettere a punto le nuove moto, presentate nel corso delle ultime settimane. Un mese ...

MotoGP 2019 - test di Sepang : risultati e tempi della prima giornata in diretta live : Al fianco del campione del mondo continua il lavoro di Stefan Bradl, che sostituisce Lorenzo, e che ha comunque integrato nel suo gruppo di lavoro di test team i meccanici del maiorchino, ancora ...

MotoGP - Test Sepang 2019 : prima giornata (6 febbraio). Orario d’inizio e programma. Come seguirli in tempo reale : Scattano ufficialmente i Test di Sepang 2019 riservati alla MotoGP. Domani, nelle prime ore della giornata italiana (dalle ore 3.00 alle 11.00), prenderà il via la tre-giorni di Test di Sepang, Malesia, che permetterà a tifosi ed addetti ai lavori, di riabbracciare i protagonisti della classe regina che, a loro volta, inizieranno a fare la conoscenza con le nuove moto, dopo i primi approcci tra Valencia e Jerez de la Frontera a fine novembre. I ...

MotoGp – Passaggi e palleggi : i piloti giocano a calcio in attesa della prima giornata di test a Sepang [VIDEO] : Vinales, Syahrin ed Oliveria a Sepang col calcio nelle vene: in attesa di scendere in pista per i test invernali di Sepang 2019, i piloti ‘ammazzano’ il tempo con palleggi e Passaggi E’ tutto pronto per la prima sessione di test del 2019: i piloti non salgono in sella alle loro moto dallo scorso novembre, quando hanno disputato l’ultima sessione di test del 2018, già proiettati ovviamente alla nuova stagione. Domani ...

MotoGp – Chi conquisterà prima il decimo titolo? Cairoli sfida Valentino Rossi : “c’è una diatriba in atto” : Valentino Rossi o Tony Cairoli, chi per primo si aggiudicherà il decimo titolo mondiale nella propria specialità? L’opinione del campione di motocross Una sfida a distanza quella tra Valentino Rossi e Tony Cairoli. I due piloti italiani, capaci di stabilire record e portare in alto il nome dell’Italia nello sport mondiale, potrebbero entrambi arrivare al decimo titolo nella loro specialità in questa stagione, ma chi lo farà per ...

MotoGP - prima uscita in sella per Marquez : A quasi due mesi dall'intervento alla spalla infortunata, Marc Marquez è tornato in sella. Lo ha fatto con una "minibike" su una pista non lontano da casa come rodaggio in vista del primo test ...