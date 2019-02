La SuperLuna di Neve del 19 Febbraio 2019 | le origini dei nomi di tutte le lune piene

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 febbraio 2019) La luna è sempre stata fonte di suggestione e ammirazione, spesso anche di timore e rispetto quando ancora non si conoscevano le ragioni dei suoi cambiamenti, delle sue evoluzioni. In particolare, la luna piena esercita un certo fascino per la sua maestosità, la sua luminosità, la sua forma perfetta, tanto che secoli e secoli fa l’uomo ha iniziato ad attribuirle deidati alledi ogni mese risalgono agli indigeni americani che vivevano in quelli che oggi sono gli Stati Uniti orientali e settentrionali. Queste tribù tenevano il conto delle stagioni conferendo particolariad ogni luna piena. Esistono alcune variazioni di questi, ma in generale erano gli stessi nelle tribù del New England o in quelle a ovest del Lake Superior. I colonizzatori europei hanno seguito le loro tradizioni e hanno creato nuovia loro volta. Poiché il mese lunare dura in ...