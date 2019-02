Dal 2021 Airbus non produrrà più A380

Airbus annuncia lo stop alla produzione Dal 2021 dell’A380 - il “gigante dei cieli” : Dal 2021 Airbus interromperà la produzione degli A380, i grandi aerei che trasportano 500 passeggeri. La decisione sul “gigante dei cieli“, che rappresentava il futuro dell’aviazione secondo il costruttore europeo, è arrivata dopo il drastico taglio di ordini da parte della compagnia Emirates, che ha ridotto la sua richiesta a 123 velivoli, dai 162 iniziali. Data anche la mancanza di ordini da parte di altri vettori, il produttore ...

Ciclismo - il Giro d’Italia 2021 partirà Dalla Sicilia? Finanziati 10 milioni di euro Dalla Regione : Il Giro d’Italia 2021 potrebbe partire dalla Sicilia, l’Isola potrebbe ospitare il via della Corsa Rosa il prossimo anno. Il Governo Regionale ha infatti stanziato 6,2 milioni di euro per questo evento. Il finanziamento, deliberato lo scorso 4 febbraio da Palazzo d’Orleans, prevede altri 1,2 milioni di euro all’anno per organizzare tre edizioni del rinato Giro di Sicilia: totale di 9,8 milioni di euro, una vera e propria ...

Extreme E - Dal 2021 le gare "ambientaliste" : sui tracciati fuoristrada - solo Suv elettrici : ... spiega Agag: 'Credo fermamente che Extreme E possa contribuire a rendere il mondo più sostenibile più velocemente, ci avvarremo di un "dream team" per trasformare la nostra ambizione in realtà. Gil ...

Extreme E - parte Dal 2021 il campionato avventura dei suv elettrici : Il motorsport elettrico non è solo per le monoposto, ed Extreme-E è pronto a dimostrarlo. Si tratta di una gara tra sport utility a zero emissioni, pronti a sfidarsi nei posti più estremi e minacciati del pianeta per sensibilizzare gli spettatori al tema dei cambiamenti climatici, come scioglimento dei ghiacciai e desertificazione. “Gli spettatori possono aspettarsi un modo completamente nuovo di vivere lo sport, poichè ogni appuntamento sarà ...

F1 - la prima volta di Mattia Binotto nello Strategy Group : riduzione dei costi Dal 2021 sul tavolo : E’ ufficialmente iniziata nella “stanza dei bottoni” l’avventura di Mattia Binotto da Team Principal e Direttore Tecnico della Ferrari. Il 16 gennaio, come riporta gazzetta.it, ha avuto luogo a Ginevra (Svizzera) la prima riunione dello Strategy Group della F1. Ebbene, sembrerebbe che l’approccio di Binotto non sia stato all’insegna della intransigenza ma dell’apertura rispetto ai temi trattati. Di fatto ...

Dalla Spagna : 'Piqué verso il ritiro nel 2020 per diventare presidente nel 2021' : ROMA - Un futuro da dirigente di altissimo livello, anzi da presidente per il campione del Barcellona Gerard Piqué . Secondo quanto riferisce oggi El Mundo Deportivo nella sua versione online, il ...

Dall'elmo etrusco a Mussolini fino al 2021 : un anno di contrasti in città : E mentre il Comune investe in un tentativo di celebrazioni un po' meno paludato con tanto di spettacoli teatrali, Alberto Ancarani presenta in Comune il nuovo libro del contestato Gianfranco Stella ...

Vela - America’s Cup 2021 : arriva la sfida Dall’Olanda! Si completa il quadro delle contendenti : Il sesto sfidante per la Coppa America di Vela del 2021 arriva, per la prima volta nella storia della competizione, dall’Olanda: saranno rappresentati il Royal Netherlands Yacht Club Muiden e il Royal Maas Yacht Club. A guidare la sfida dei “tulipani” sarà Simeon Tienpont. Lo scrive fareVela.net. Il Royal Yacht Squadron, circolo velico di Team New Zealand, detentore dell’America’s Cup, ha annunciato di aver ...

Plastica monouso - stop a cotton-fioc - piatti e posate Dal 2021 : c’è l’accordo in Europa : Addio ai cotton-fioc. Ma anche posate, piatti, cannucce, palette per mescolare le bevande, bastoncini per i palloncini. In pratica, tutti i prodotti monouso di Plastica – e in tutto sono dieci quelli che rappresentano il 70% dell’inquinamento delle spiagge e degli oceani – saranno vietati nell’Unione europea, verosimilmente dal 2021. In più le bottiglie in Pet dovranno essere fatte per il 25% da materiale riciclato dal 2025 (media ...

