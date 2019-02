Bossi portati in elicottero in ospedale

: @MSperangos @BeppeGrandini E a quel punto inizierà ad inveire contro “i tecnici” e a rimpiangere quelli che li hann… - AndreaSpanu6 : @MSperangos @BeppeGrandini E a quel punto inizierà ad inveire contro “i tecnici” e a rimpiangere quelli che li hann… - candiot : Dove non è riuscita la Lega Nord di Bossi, Miglio & co., stanno riuscendo gli epigoni, sotto mentite spoglie, porta… -

Umbertoè stato ricoverato ina Varese in seguito a una caduta nella sua abitazione di Gemonio. Il fondatore della Lega Nord, 77 anni, ha avuto un malore e avrebbe battuto la testa. E stato trasportato a Varese in elisoccorso. Lo conferma lo stessospiegando che "seguiranno aggiornamenti domattina, intorno alle ore 12". Sono in corso accertamenti per individuare la cause del malore che lo ha colpito.(Di giovedì 14 febbraio 2019)