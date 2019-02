Alitalia : ok del governo ad una quota. Via libera di Fs a trattativa con Delta e Easy Jet : E' quanto si legge in una nota diffusa al termine di un verice a Palazzo Chigi tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vicepresidente Luigi Di Maio e del Ministro dell'Economia Giovanni ...

Alitalia - via libera del governo all’ingresso del Tesoro : Ritorna la partecipazione dello Stato nel rilancio di Alitalia. Il governo ha dato il via libera all'ingresso del Tesoro nel capitale della compagnia aerea, non specificando al momento la quota. "Un vertice alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del vicepresidente, Luigi Di Maio, e del ministro dell'Economia, Giovanni Tria - ha annunciato Palazzo Chigi in una nota - ha convenuto la disponibilita' del governo di partecipare ...

Nuova Alitalia - dal governo via libera alla partecipazione del Mef - Fs : 'Ok alla trattativa con Delta e EasyJet' : Il governo si è detto pronto a partecipare alla costituzione della "Nuova Alitalia" tramite il ministero dell'Economia. La decisione è stata presa durante un vertice tra il premier Conte e i ministri Di Maio e Tria. Il tutto però, precisa Palazzo Chigi, "a condizione della sostenibilità del piano industriale ...

Vertice da Conte - via libera a partecipazione Mef a Nuova Alitalia : Roma, 13 feb., askanews, - Si è appena concluso un Vertice a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vicepresidente Luigi Di Maio e del Ministro dell'Economia Giovanni Tria, all'esito del quale, secondo quanto si apprende a palazzo Chigi, 'Si è convenuta la disponibilità del Governo di partecipare alla costituzione della …

Alitalia - via libera del governo all'ingresso del MEF nel capitale : "In confomità con norme europee" : Il salvataggio. Si è appena concluso un vertice a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vicepresidente Luigi Di Maio e del Ministro dell'Economia Giovanni Tria, all'esito del quale, secondo quanto si apprende a palazzo Chigi, "Si è convenuta la disponibilità del governo di partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il ...

Vertice da Conte - via libera a partecipazione Mef a Nuova Alitalia : Roma, 13 feb., askanews, - Si è appena concluso un Vertice a Palazzo Chigi alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vicepresidente Luigi Di Maio e del Ministro dell'Economia Giovanni Tria, all'esito del quale, secondo quanto si apprende a palazzo Chigi, "Si è convenuta la disponibilità del Governo di partecipare alla costituzione della Nuova Alitalia, tramite il ...

