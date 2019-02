Alitalia | nella newco di FS entra il Tesoro con il 18%

Via libera del governo : il Mef entra nella Nuova Alitalia. Fs sceglie Delta e easyJet : ... il vicepresidente e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Fs sceglie di procedere con Delta e easyJet È terminata anche la riunione del ...

Via libera del governo : il Mef entra nella Nuova Alitalia. Fs sceglie Delta e easyJet : Il consiglio esaminerà gli sviluppi delle trattative per la ricerca del partner industriale per poter finalizzare l’offerta di acquisto delle attività della compagnia in amministrazione controllata...

Alitalia - giovedì atteso l’incontro al Mise. “Delta-Easyjet in trattativa avanzata per entrare nella newco” : I numeri degli esperti parlano di una perdita di oltre 2 milioni al giorno in questo trimestre hanno innescato la corsa contro il tempo. E’ una situazione complicata quella che vive Alitalia, appesa al progetto su cui sta lavorando da mesi Fs, in cerca del giusto partner internazionale. E’ questo uno dei principali nodi che i sindacati vorrebbero sciogliere nell’incontro al Ministero dello Sviluppo economico convocato per giovedì dal ministro ...

Lancia Stratos Gr.4 Alitalia inserita nella FIA Hall of Fame dedicata al rally : Il mitico modello Stratos garantì alla casa Lancia il dominio assoluto del mondo dei rally fino a metà degli anni 70

Un incendio è divampato in serata nella ex palazzina Alitalia alla Magliana : Un grosso incendio è divampato in serata nella vecchia sede del centro direzionale Alitalia di via Alessandro Marchetti alla Magliana. Le fiamme sono visibili sul tetto a molte centinaia di metri di ...

Un incendio è divampato in serata nella ex palazzina Alitalia alla Magliana : Un grosso incendio è divampato in serata nella vecchia sede del centro direzionale Alitalia di via Alessandro Marchetti alla Magliana. Le fiamme sono visibili sul tetto a molte centinaia di metri di distanza e si sente l'odore acre di bruciato in tutta la zona. Lo stabilimento è disabitato e ha ospitato fino a pochi anni fa anche il Centro elaborazione dati della compagnia aerea. La palazzina è adiacente a una grande ...