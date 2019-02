Venezuela | Maduro | popolo unito a militari

Maduro a Venezuelani : unione con militi : 04.00 Il presidente venezuelano Maduro ha rivolto ieri un appello a "tutti i venezuelani" a unirsi al piano nazionale di difesa integrale della pace e della sovranità, "di fronte alle minacce a cui deve far fronte il Paese". La richiesta del capo dello Stato,riferisce l'agenzia AVN, ha formulato lo ha chiesto dopo aver assistito all'inizio delle esercitazioni militari nazionali, che dureranno fino al 15 febbraio, nel centro di addestramento e ...

Venezuelani in Molise : "Mio padre ucciso per un paio di scarpe. Maduro se ne deve andare - elezioni libere" : " Lui ha vinto le elezioni democraticamente, ma dopo un paio d'anni di presidenza l'economia ha iniziato ad andare in crisi. Ha voluto copiare Cuba ma non ci è rimasto niente. Qualcuno dice che la ...

La scelta di Maduro : "Soldati cubani al posto di quelli Venezuelani" : Un dossier redatto di recente dal Pentagono afferma che il presidente venezuelano Maduro starebbe 'sostituendo' l'esercito di Caracas con ' quello cubano '. Un rapporto stilato dall'ammiraglio Craig S.

Venezuela - Maduro boccia la mediazione del Gruppo di contatto Ue - : In conferenza stampa a Caracas, il presidente Venezuelano ha anche affermato che "Federica Mogherini è destinata al fallimento se continua ad ascoltare la destra Venezuelana". Ha poi definito l'aiuto ...

Il gruppo di contatto sul Venezuela a Montevideo non piace né a Maduro né a Guaidó : “L’Unione europea ha creato un gruppo di contatto che a quanto pare non piace né al governo uscente né al governo a interim. Non mi aspetto che questo gruppo abbia molto successo”. Stretto collaboratore di Juan Guaidó da quando assieme a lui guidò la protesta del 2007, Yon Goicoechea commenta così a

Ministero Esteri Russia definisce Maduro presidente legittimo del Venezuela - : Nicolas Maduro è l'unico presidente legittimo del Venezuela, solo i Venezuelani possono decidere sulla propria leadership in conformità con la legge, ha detto Alexander Shchetinin, capo del ...

CAOS Venezuela/ Le toppate di Maduro e dei supporter della falsa "revolución" : In VENEZUELA Guaidó si sta muovendo con un certa cautela, ponderando tutte le mosse, mentre Maduro sembra pronto a giocarsi il tutto per tutto

Venezuela - il vicepremier Luigi Di Maio : "Né con Maduro né con Guaidó : Italia deve essere neutrale" : ..."meccanismo" di dialogo Uruguay e Messico hanno proposto oggi l'istituzione di un meccanismo di dialogo senza condizioni preliminari per facilitare una soluzione negoziata della crisi politica in ...

Più che su Maduro e Guaidó - la sorte del Venezuela si gioca sul petrolio : Bolivar Venezuelani. (foto: Jorge Andrés Paparoni Bruzual/CC, Flickr.com) Circa sette milioni di barili di petrolio sono bloccati sulle navi nel Golfo del Messico. Sarebbero diretti verso gli Stati Uniti, ma durante il viaggio dal Venezuela Donald Trump ha imposto nuove sanzioni, proprio sul petrolio Venezuelano. Può sembrare una mossa autolesionista, dal momento che sono proprio gli americani gli acquirenti (senza contare che gli americani ...

Venezuela. Maduro - sostegno a mediazione : 04.18 Il presidente venezuelano Maduro, ha assicurato il suo sostegno "assoluto" alla proposta di mediazione avanzata da Messico, Uruguay e altri Paesi latinoamericani. "Annuncio -ha dichiarato a margine di esercitazioni militari in atto nello stato di Zulia- il sostegno assoluto del governo del Venezuela",aggiungendo: "siamo pronti e preparati a partecipare a un processo di dialogo sovrano e costituzionale, per la ricerca di una agenda ...

Venezuela - i vescovi : "Non ci fidiamo di Maduro" : Stroncatura senza precedenti dei vescovi Venezuelani contro Maduro: "Noi non ci fidiamo di Maduro perché non sta facendo un governo di aiuto al Paese", ha dichiarato il segretario generale della Conferenza episcopale Venezuelana, mons. Jose Trinidad Fernandez. E lo ha fatto in un'intervista al telegiornale di Tv2000, cioè la televisione della Conferenza episcopale italiana, in una giornata in cui l'Italia sembra essere diventata ...

In fuga dal Venezuela. Flash mob M5s dietro alla Camera. Evitato l'incrocio con i manifestanti anti-Maduro : Su piazza Montecitorio splende il sole, e illumina la protesta della comunità venezuelana italiana per il sostegno del governo gialloverde a Maduro. Alle spalle della Camera il Palazzo proietta la sua ombra su piazza del Parlamento, dove il Movimento 5 stelle festeggia con un rapido Flashmob (qualche foto su una scalinata a favor di stampa) il primo Restitution day della XVIII legislatura.Quando martedì è arrivata la ...

Crisi in Venezuela - Guaidò sfida Maduro su aiuti umanitari : 300 mila Venezuelani rischiano la morte : L'autoproclamato presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, riconosciuto da una quarantina di Paesi, sta provando a organizzare l'arrivo di aiuti umanitari internazionali, sfidando il capo dello Stato Nicolas Maduro che li considera il preludio a un intervento militare o comunque un modo per metterlo definitivamente con le spalle al muro. A Caracas, il Parlamento, unica istituzione Venezuelana controllata dall'opposizione e presieduta da ...

Allarme Venezuela : lo scontro Guaidó-Maduro incrementa la crisi umanitaria : Caracas: l'Assemblea nazionale controllata dall'opposizione di Juan Guaidó ha approvato un piano di aiuti in ambito alimentare e sanitario, per porre rimedio all'emergenza umanitaria. L'Assemblea nazionale costituente ha poi designato una commissione che si impegnerà a svolgere un referendum consultivo sullo svolgimento anticipato delle elezioni legislative, previste per il 2020. Maduro si oppone su entrambi i fronti: "No a elezioni anticipate, ...