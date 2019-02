Sanremo | quel coming out di Mahmood | Ognuno deve dichiararsi quando meglio

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Sanremo 2019 - Baglioni si congeda : «Abbiamo fatto il possibile - spero che quelli che verranno continuino così» : Claudio Baglioni (Twitter @SanremoRai) Un discorso iniziale tutt’altro che scontato, dal tono solenne e col sapore del congedo. Sì, del testamento sanremese. Così Claudio Baglioni ha aperto la serata finale del Festival di Sanremo 2019. Nei giorni in cui tutti si chiedono se a guidare la prossima edizione della kermesse sarà ancora lui, il cantautore e direttore artistico ha parlato del proprio Festival (“Non so chi vincerà, ma di ...

Irama a Sanremo 2019 : “Il talent è un megafono - la cosa più importante è quello che hai da raccontare” (video) : Irama rilascia Giovani per sempre, la nuova versione dell'album Giovani, lanciato dal singolo sanremese dal titolo La ragazza con il cuore di latta. Reduce dal trionfo ad Amici di Maria De Filippi, Irama non ha mosso i suoi primi passi nel talent show. Alle sue spalle, un esordio al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte con il brano cosa resterà ma anche la partecipazione al Summer Festival di Roma. In conferenza stampa, a ...

Sanremo2019. Quarta serata IL PAGELLONE DEI LOOK : è l’argento - e non solo quello vivo che canta Silvestri - il colore più gettonato. La Raffaele lesina ancora sul cambio d’abito e Bisio resta sempre il più elegante : Argento vivo sul palco dell’Ariston per la Quarta serata del Festival, dedicata ai duetti. Non solo quello cantato da Daniele Silvestri, ma anche l’argento che ha colorato praticamente ogni dettaglio della kermesse, dall’abito con cui ha aperto lo spettacolo Claudio Baglioni, a metà strada fra la tuta spaziale e la corazza dell’Uomo di Latta, alla chitarra glitterata di Ligabue, passando per la manica dell’abito della Raffaele. Il Festival in ...

Sanremo 2019 : il miglior duetto è quello di Motta e Nada : Ieri sera è andata in scena la quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2019, tutta dedicata ai duetti. I 24 big in gara hanno cantato i loro brani con colleghi e artisti del mondo dello spettacolo. Qual è il vostro duetto preferito del secondo blocco? #Sanremo2019 pic.twitter.com/kGtsfPIRvF — Festival di Sanremo, @SanremoRai, 8 febbraio 2019 Motta e Nada hanno ...

Sanremo 2019 : il miglior duetto è quello di Motta e Nada : Con la canzone "Dov'è l'Italia" The post Sanremo 2019: il miglior duetto è quello di Motta e Nada appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo 2019 : Eleonora Abbagnato e quell’eleganza da étoile : Eleonora Abbagnato, l'eleganza da étoile arriva a SanremoEleonora Abbagnato, l'eleganza da étoile arriva a SanremoEleonora Abbagnato, l'eleganza da étoile arriva a SanremoEleonora Abbagnato, l'eleganza da étoile arriva a SanremoEleonora Abbagnato, l'eleganza da étoile arriva a SanremoEleonora Abbagnato, l'eleganza da étoile arriva a SanremoEleonora Abbagnato, l'eleganza da étoile arriva a SanremoEleonora Abbagnato, l'eleganza da étoile arriva a ...

Sanremo 2019 : date - cantanti - canzoni - ospiti e tutto quello che c'è da sapere : Dal 5 al 9 febbraio, in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston, la 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana, la...

Siete stanchi del Festival di Sanremo? Ecco quello con politici - Conti e Giletti : Insieme a loro, nella Sala B di Via Asiago, le altre 'star' della politica prestate al canto sono state accompagnate da un maestro d'orchestra d'eccezione, il forzista Francesco Paolo Sisto, alle ...

Festival di Sanremo : tra i duetti più attesi quello di Cristicchi con Ermal Metà : Iniziato martedì sera, il Festival di Sanremo si avvia già verso la conclusione. Domani sera sarà svelato il vincitore della sessantanovesima edizione. Questa sera invece, la penultima serata è quella dedicata ai duetti. Si tratta di una delle serate più attese dai telespettatori che potranno vedere il loro cantante preferito duettare insieme ad un amico, un collega. Gli artisti in gara infatti canteranno il loro brano insieme ad un ospite. Il ...

Sanremo 2019 : Mahmood - tutto quello che c’è da sapere su di lui : In gara con la canzone Soldi $ The post Sanremo 2019: Mahmood, tutto quello che c’è da sapere su di lui appeared first on News Mtv Italia.

Sanremo - quel dettaglio su Michelle Hunziker che fa impazzire il web : "Terribile" : Michelle Hunziker è sicuramente stata una delle grandi ospiti di questo Festival di Sanremo. La gag con Claudio Bisio ha divertito il pubblico a teatro e a casa. Ma c'è un particolare che l'attentissimo popolo del web ha notato. Quale? L'alluce valgo. La bella Michelle, infatti, si è mostrata sul palco dell'Ariston in perfetta forma smagliante. Bellissima, simpaticissima e sempre capace di far divertire. Ma in tutta questa perfezione, c'è quel ...

Sanremo 2019 - la quarta serata : tutti i duetti e quell'ospite attesissimo : Si prospettano novità scoppiettanti per il quarto appuntamento della kermesse sanremese. Per la penultima serata del Festival i 24 cantanti proporranno sul palco dell’Ariston il proprio brano ma in un duetto inedito con uno o più ospiti. Inoltre, stasera cambierà anche la modalità di voto perché ver

Sanremo blindatissima - arrivano anche i gilet gialli : Di Maio non ha incontrato quelli veri : A Sanremo sono arrivati alcuni rappresentati dei gilet gialli" a bordo di una macchina con la bandiera francese e in sella a diverse motociclette. A Sanremo per dire ai cittadini italiani che Di Maio non ha incontrato i veri gilet gialli: "Non ci sono 'veri gilet gialli', non ci sono leader, siamo qui in Italia per incontrare cittadini italiani che ritengono che la nostra lotta sia giusta in Francia", ha spiegato ai microfoni uno dei loro ...