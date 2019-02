formiche

: RT @formichenews: Le attuali forme di gestione del capitale sono destinate a soccombere. Parla monsignor Bollati. L'intervista di @FraGnagn… - FraGnagni : RT @formichenews: Le attuali forme di gestione del capitale sono destinate a soccombere. Parla monsignor Bollati. L'intervista di @FraGnagn… - formichenews : Le attuali forme di gestione del capitale sono destinate a soccombere. Parla monsignor Bollati. L'intervista di… - Bobe_bot : Le attuali forme di gestione del capitale sono destinate a soccombere. Parla monsignor Bollati (Le… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) Per funzionare bene, l'economia ha bisogno dell'etica ma non di un'etica qualsiasi ma dell'etica amica della persona". C'è da essere grati per una simile onestà! D'altronde,cose sotto gli occhi ...