L’Atalanta vince ancora (gol di Zapata) ed è quarta

ilnapolista

(Di domenica 10 febbraio 2019) 2-1 alla Spal Continua il miracolo dell'Atalanta di Gasperini che batte in rimonta la Spal per 2-1 e si porta a 38 punta, al quarto posto in condominio con Lazio e Roma. In attesa che stasera si giochi Milan-Cagliari. Il Milan ha 36 punti. È andatoin gol Duvanche ha segnato la rete del 2-1 con una imperiosa cavalcata conclusa con un piattone di destro.è a 16 gol nella classifica marcatori, al pari di Quagliarella (oggi a secco, la Samp ha perso in casa contro il Frosinone) e a una rete di Cristiano Ronaldo.Per la squadra di Bergamo il sogno Champions continua. L'Inter è a soli cinque punti dal terzetto di squadre che è a 38 punti. Stasera il Milan potrebbe salire a 39 se battesse il Cagliari.