Inter | perché Icardi non riesce più a segnare?

Palacios-Inter : ecco perché adesso l'affare è possibile : Exequiel Palacios e l'Inter: una pista che si è riaperta in maniera molto seria alla fine di gennaio e che adesso diventa ulteriormente percorribile se si leggono bene le parole del diretto ...

Pistocchi : 'Ecco perché Icardi è un problema per l'Inter' - : La sconfitta senza gol con il Bologna ha acceso nuovamente i riflettori sui limiti dell' Inter , squadra che da anni ormai mostra difficoltà contro avversari che si chiudono e limitano gli spazi in ...

Perché serve un’educazione civica all’uso di Internet : crediti immagine: Blogtrepreneur (CC) Anche se navigare in internet è un’attività quotidiana, quello che sembra mancare è un’educazione alla rete, alle sue potenzialità e ai comportamenti da tenere online. Da uno studio condotto dall’associazione no profit Social Warning – movimento etico digitale emerge che il 92% degli adolescenti naviga in internet senza il controllo dei genitori e che il 41,1% di essi rimane connesso anche dopo ...

'Vi spiego perché tutta la musica è truccata'. Intervista a Baccini : Nel mondo la parola 'festival' vuol dire rassegna, in Italia la parola 'festival' vuol dire gara. Io sono contrario all'idea di mandare canzoni perché non è materiale da gara, non stiamo parlando di ...

Luciano Moggi - l'indiscrezione da "fonti ben informate" su Perisic : perché vuole scappare dall'Inter : La Coppa Italia ci ha regalato molte sorprese: una dopo l' altra, sono state eliminate le prime tre del campionato. La Juve da un' Atalanta indemoniata, che sul piano del ritmo ha surclassato i bianconeri con Zapata a segno due volte e De Sciglio più spettatore in campo che marcatore del colombiano.

Inter - Moratti : 'Conte? Non vedo perché cambiare Spalletti' : TORINO - 'È inutile cambiare in questo momento, non è facile trovare un allenatore in circolazione. In questo momento non vedo perché cambiarlo' . L'ex presidente dell' Inter Massimo Moratti commenta ...

Perché Claudio Baglioni è accusato di "conflitto di Interessi" a Sanremo 2019 : 'Striscia la notizia' mette nel mirino il direttore artistico della kermesse. Il motivo? Una clausola del contratto Rai che...

Sanremo 2019 - il rischio conflitto di Interesse (facilmente visibile) “guidato” da Claudio Baglioni : ecco perché il festival quest’anno si fa in”famiglia” : “Baglioni? Non lo reggo: piaceva ai fasci. Il botulino gli intoppa i ragionamenti nel cervello”, aveva dichiarato lo scorso anno Antonio Ricci. Il cantante aveva fatto poi sapere di aver querelato il papà di Striscia la notizia. Tra i due non corre dunque buon sangue ma questa volta il tg satirico di Canale 5, programma di punta della concorrenza, accende i riflettori su un presunto conflitto di interessi al festival di Sanremo guidato dal ...

Carcinoma differenziato della tiroide : quando e perché non Intervenire : Le raccomandazioni sulla cura del Carcinoma differenziato della tiroide è il sesto aggiornamento, pubblicato dal sito della Fondazione Cesare Serono, dedicato alle raccomandazioni sulla diagnosi e sulla cura del Carcinoma differenziato della tiroide pubblicate da Sei Società Scientifiche. Esso segue i precedenti aggiornamenti dedicati ad altri aspetti della gestione di questo tumore (precedenti aggiornamenti: Linee Guida Italiane sulla diagnosi ...

Perché la lavatrice ci ha cambiato la vita più di Internet - da Linkiesta - : D'accordo, internet ha ridotto le distanze tra le persone. Ma gli elettrodomestici hanno ridotto il tempo da dedicare alle faccende di casa, permesso alle donne di entrare nel mondo del lavoro e cambiato la struttura della società. Non sempre le invenzioni più recenti sono quelle più rivoluzionarie

Perché la lavatrice ci ha cambiato la vita più di Internet : Ha-Joon Chang ha una missione: distruggere i falsi miti economici del mondo in cui viviamo. Ci avevano raccontato che il libero mercato, la globalizzazione e la tecnologia ci avrebbero portato prosperità e progresso, e allora com'è che siamo sprofondati in una crisi che non dà segni di tregua? Chang ha 23 risposte a questa domanda. Prende ogni dogma della teoria economica neoliberista e lo rivolta come un guanto. Svela le ...

Migranti - altro barcone in avaria. Palazzo Chigi : contatti con Guardia costiera libica perché Intervenga : ... si legge nell'articolo, che conclude: «Siamo di nuovo assediati da stragi di vita e di verità, che la cronaca registra e la storia giudicherà». Opposizione contro la linea del Viminale Un no ...

Empoli - il pres. Corsi : 'Ecco perché l'Inter voleva Traoré' : Io preferisco la politica dei giovani piuttosto di quella che nel recente passato ha portato Mario Gomez in riva all'Arno. E' un'assurdità pensare di immettere 30-40 milioni per il mercato e per fare ...

Inter - Spalletti : 'Nainggolan dimostrerà a tutti perché l'abbiamo preso' : APPIANO GENTILE - Finalmente si gioca. Anche se San Siro sarà scaldato solo dagli 11.500 ragazzi delle scuole calcio ammessi nell'impianto, chiuso invece al resto dei tifosi per i tristi fatti che ...