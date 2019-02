Foibe | Ministro Salvini | “Chi nega uccide due volte”

meteoweb.eu

: #10febbraio #GiornodelRicordo Il Ministro @Eli_Trenta: nella nostra memoria permanga il ricordo della tragedia degl… - MinisteroDifesa : #10febbraio #GiornodelRicordo Il Ministro @Eli_Trenta: nella nostra memoria permanga il ricordo della tragedia degl… - LegaSalvini : Il Ministro #Salvini partecipa alla Commemorazione delle Vittime delle Foibe, presso Basovizza (Trieste). - fattoquotidiano : Foibe, il giorno del ricordo: Salvini e Tajani a Basovizza. Il ministro: “Non esistono martiri di serie A e di seri… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) “Chidue volte. Oggi a Basovizza mi sono emozionato e commosso, durante la preghiera per i nostri connazionali Martiri dellee nell’ascolto delle storie dei loro famigliari. Grazie, noi non dimentichiamo“: lo si legge in un post sulla pagina Facebook deldell’Interno Matteo, in riferimento alle celebrazioni del Giorno del Ricordo.L'articolo: “Chidue volte” Meteo Web.