Ultim'ora #Chieti, incendio palazzina:muore 58enne

Unè morto a causa di undivampato nella notte in unadi Cupello, in provincia di. Il fatto è avvenuto in un edificio di tre piani ancora in costruzione e senza energia elettrica. La vittima stava dormendo nel sottotetto. Dopo l'allarme scattato dopo le 3 del mattino sono intervenuti i soccorritori ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sulle cause dell'sono in corso accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vasto, il 118e i carabinieri di Cupello.(Di domenica 10 febbraio 2019)