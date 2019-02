Secondo delle indiscrezioni la prossima settimana avremo un Nintendo Direct

I testi delle 10 canzoni favorite a Sanremo (Secondo i bookmaker) : È tutto pronto per la 69esima edizione del Festival di Sanremo, e come ogni anno si guarda alle quotazioni delle agenzie di scommesse per capire chi potrebbe arrivare in fondo alla kermesse. Per quanto riguarda i pronostici di quest'anno, sembra che i bookmakers abbiamo pochi dubbi: il favorito per la Snai è Ultimo, il vincitore delle Nuove Proposte nella scorsa edizione del Festival, che parteciperà con il brano I tuoi ...

Stadi - cambia la procedura contro i cori razzisti : sospensione delle gare e squadre negli spogliatoi al Secondo episodio : cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riducendo da tre a due i passaggi (squadre al centro del campo e al secondo episodio squadre negli spogliatoi) fermo restando che l’autorità competente per lo stop delle partite sarà sempre il responsabile per l’ordine pubblico. L'articolo Stadi, cambia la procedura contro i cori razzisti: sospensione delle ...

Italia squalificata al Motocross delle Nazioni 2018 - gli azzurri perdono il Secondo posto. Irregolarità con la benzina : L’Italia è stata squalificata al Motocross delle Nazioni 2018: la nostra Nazionale aveva conquistato un fantastico secondo posto negli USA alle spalle della Francia ma purtroppo oggi è arrivata la triste notizia. La Federazione Motociclistica Internazionale ha reso noti gli esiti delle verifiche tecniche effettuate in occasione dell’ultima edizione della competizione di Motocross e purtroppo le analisi sulla benzina utilizzata da ...

Motocross delle Nazioni 2018 - l’Italia perde il Secondo posto a causa della squalifica di Cervellin : Alcune irregolarità riscontrate nella benzina del pilota azzurro hanno portato alla sua squalifica e, conseguentemente, a quella dell’intero team Italia La Federazione Motociclistica Internazionale ha reso noti gli esiti delle verifiche tecniche effettuate all’ultima edizione del Motocross delle Nazioni in USA. Le analisi hanno riguardato ventisette diverse componenti chimiche del carburante e quelle eseguite sulla benzina ...

«Origini e approdi» Secondo gli alunni delle scuole medie : le foto : Amine, 1FEdoardo, 3ELisa, 3FEmma, 3DFaben, 3FFebe, 2FIvan, 2AJosé Luis, 3BMaisaa, 1GMariam, 3CMonica, 1GOmar, 2DPaolo, 2ASara, 3FYasmine, 3DCherin, 2GPer Faben le origini sono l’odore del pane appena sfornato da sua nonna. Riempiva la casa ogni mattina, quando viveva con lei in Etiopia. Per Emma invece sono la favola di Pinocchio, quella che gli leggeva ogni sera suo nonno, seduti uno accanto all’altro sul divano. Oggi lui non ...

Il 60% delle specie di caffè rischia di sparire - Secondo un nuovo studio : Il cambiamento climatico potrebbe toglierci il caffè. Un rischio che è noto da tempo, ma che ora possiamo quantificare. Infatti, secondo un studio pubblicato su Sciences Advances, il 60% degli alberi di caffè selvatici è a rischio di estinzione. "Se non fosse per le specie selvatiche oggi non avremmo così tanto caffè da bere nel mondo", ha detto alla Bbc Aaron Davis dei Giardini Botanici Reali di Kew e ...

Il turismo Secondo The Sunday Times : “Dimenticate la Toscana - scoprite le colline e le spiagge delle Marche - la regione segreta d’Italia” [GALLERY] : 1/14 Castello di Gradara ...

VIDEO Fiorentina-Milan 4-0 highlights calcio femminile - poker delle viola : Secondo posto in Serie A : La Fiorentina ha sconfitto il Milan con un roboante 4-0 nel posticipo della 13^ giornata della Serie A di calcio femminile. Le viola si sono imposte in casa in maniera perentoria: al 35′ la rete del vantaggio firmata da Parisi su calcio di rigore, poi la doppietta di Bonetti tra 53′ e 75′, Guagni arrotonda al 77′. Le rossonere scivolano così al terzo posto in classifica, scavalcate proprio dalle toscane che si portano a ...

Ciclismo - la classifica delle nazioni con più atleti nel World Tour 2019. Italia al Secondo posto : La nazione più rappresentata nelle squadre World Tour nella stagione 2019 di Ciclismo è il Belgio. Tra le formazioni del massimo circuito internazionale vedremo infatti 52 corridori belgi. In seconda posizione troviamo l’Italia, che ha un atleta in meno, visto che sono 51 gli azzurri con un contratto di livello World Tour (clicca qui per scoprire l’elenco completo dei corridori Italiani). Rispetto al 2018 il Bel Paese perde quindi il primato, ...

Secondo l'Istat solo il 32% delle scuole è accessibilie ai disabili : Secondo i dati forniti dall'Istat solamente il 32% delle scuole in Italia è accessibile alle persone disabili a causa delle numerose barriere architettoniche. Questo vuol dire che meno di un istituto su tre risulta adeguato ad accogliere persone con limitazioni fisiche. Dallo studio emerge una situazione leggermente migliore nelle regioni del Nord con il 40% di scuole accessibili e disastrosa al Sud dove gli istituti a norma rappresentano solo ...

Svelata la classifica delle migliori 50 canzoni del 2018 Secondo Rolling Stone con Drake in vetta davanti a Lady Gaga : La classifica delle migliori 50 canzoni del 2018 ci suggerisce che l'anno sta per volgere al termine. In questi ultimi stralci di dicembre, quelli che ci conducono verso la nuova annata, è quindi arrivato il momento di tracciare un bilancio di quello che è stato l'anno quasi trascorso sotto il punto di vista musicale. Immancabile quindi la chart di Rolling Stone, nella quale compaiono i primi 50 brani che hanno caratterizzato il 2018 con ...