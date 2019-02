Napoli | Hamsik saluta e parte Ecco la data dell’ufficialità

Napoli - Hamsik ha lasciato l'Italia : Marek in volo verso la Slovacchia : Marek Hamsik se ne va. All'alba la partenza del capitano del Napoli dalla sua abitazione di Pinetamare, ha deciso nella notte di attendere a casa sua, in Slovacchia, quelli che saranno gli...

Napoli : passaggio di consegne tra Hamsik e Insigne : passaggio di fascia in casa Napoli. Come scrive il Corriere dello Sport , Insigne oggi a Firenze sarà capitano per la prima volta dopo il passaggio di consegne con Hamsik , sempre più vicino al trasferimento al Dalian in Cina per 20 milioni di euro pagabili in due ...

Napoli - Hamsik vola in Slovacchia : la prossima settimana si chiude col Dalian : Hamsik non è stato convocato e in giornata - come riporta Sky Sport - volerà in Slovacchia , da dove seguirà probabilmente la gara del Franchi e guarderà il primo Napoli del dopo Marekiaro , a 11 ...

Napoli - questa trattativa s’ha da fare! Hamsik vola a Madrid : Dopo la giornata burrascosa vissuta giovedì 7 febbraio, sembra essersi sbloccata la trattativa che dovrebbe portare Hamsik al Dalian.Torna il sereno tra il Napoli e il Dalian Yifang. Dopo le tensioni dei giorni scorsi, qualcosa sembra essersi sbloccato tra le società con la società di De Laurentiis disposta a riaprire la trattativa che dovrebbe portare Hamsik in Cina. Anzi, dopo la mediazione dell’agente dello slovacco la situazione si ...

Napoli - si sblocca la cessione di Hamsik in Cina : visite mediche a Madrid : cessione Hamsik – Sono ore calde in casa Napoli mentre la squadra si prepara per la gara di campionato contro la Fiorentina a tenere banco è anche la questione di mercato relativa al futuro di Hamsik. Il club azzurro sembrava intenzione a far saltare la trattativa per il mancato rispetto di accordi presi precedentemente, adesso la trattativa si è nuovamente sbloccata. Il contratto che legherà lo slovacco alla squadra cinese del ...

Probabili formazioni/ Fiorentina Napoli : Ancelotti senza Hamsik. Diretta tv - Serie A - : Probabili formazioni Fiorentina Napoli: Diretta tv. Le mosse dei tecnici per gli schieramenti attesi domani al Franchi nella 23giornata di Serie A.

Napoli - Hamsik fa le visite mediche con il Dalian Yifang : L'approdo di Marek Hamsik al Dalian Yifang era solo rinviato, non tramontato. Gli indizi sulla riapertura della trattativa tra il Napoli e il club cinese erano chiari sin da ieri , oggi un elemento, ...

Napoli - Hamsik-Cina trattativa riaperta. De Laurentiis tiene il punto : Fra i primi nel mondo del calcio italiano a intuire la potenzialità dei social, dal 2013 su twitter è stato un innovatore. Dal suo profilo, che conta oltre 640 mila follower, si è inventato anche le ...

Napoli - Hamsik vuole andare via : trattativa riaperta con il Dalian : Napoli Hamsik – Lo slovacco napoletano, come lo chiamano dalle parti di Napoli, non trova pace e adesso non vuole assolutamente rifiutare l’offerta dei cinesi del Dalian. Tutti sappiamo come è andata, tutti conosciamo lo svolgimento. L’altro ieri, tramite un comunicato, il Napoli ha fatto sapere che il Dalian non aveva rispettato gli accordi iniziali […] L'articolo Napoli, Hamsik vuole andare via: trattativa riaperta con ...

Napoli - Hamsik al Dalian : la fumata è cinese : Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport Allegria Napoli: Hamsik si siede sui compagni. E Insigne salta l'ostacolo...

Hamsik Cina - ripresa la trattativa tra Napoli e Dalian Yifang : Hamsik Cina – trattativa tutt’altro che chiusa quella tra il Napoli e il Dalian Yifang per il trasferimento del centrocampista e capitano del club azzurro nella squadra della Super League cinese. Infatti, nonostante l’annuncio nella giornata di ieri tramite il proprio account Twitter ufficiale della società partenopea, sarebbero ancora in corso i contatti tra le […] L'articolo Hamsik Cina, ripresa la trattativa tra Napoli ...

Calcio Napoli - Hamsik assente all'allenamento di oggi : Marek Hamsik non ha partecipato all'allenamento di oggi del Napoli. Da fonti del club azzurro si apprende che il centrocampista slovacco aveva già ottenuto dei giorni di riposo in vista del suo ...

Napoli - la trattativa Hamsik-Dalian è riaperta : lo slovacco in permesso salta Firenze : Marek Hamsik al Dalian Yifang è un'operazione di mercato tutt'altro che chiusa. Dopo lo stop alla trattativa imposto dal Napoli, per nulla convinto dagli accordi economici con la società cinese, si ...

Napoli - caso Hamsik : trattativa arenata - il legale spiega l’accaduto : Marek Hamsik ancora non si e’ trasferito in Cina, il capitano del Napoli al momento vive in un limbo in attesa di risvolti Il Napoli sta ancora vivendo una situazione di incertezza in merito al suo capitano Marek Hamsik. La trattativa per il suo trasferimento in Cina sembra essersi improvvisamente arenata, anche se non e’ ancora definitivamente tramontata. Fulvio Marrucco, legale di Marek Hamsik, ha rivelato quanto sta ...