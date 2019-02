NBA | il colpaccio di Denver si chiama Isaiah Thomas | è pronto a tornare in campo

sportfair

: Colpaccio Raptors! - NBA2KIT : Colpaccio Raptors! - Ocram_Palomo : Pare sia arrivata l'ora di concretizzare 'Il Processo'. Philadelphia mette a roster #TobiasHarris e Marjanovic sacr… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019)incon i suoiNuggets, sarà un innesto importante per il roster della squadra di Jokic e Murraypotrebbe essere il vero colpo di mercato deiNuggets, squadra che si appresta a giocare i playoff da protagonista dopo una regular season sinora ottima. Il playmaker èine potrebbe recitare un ruolo di primaria importanza nel roster dei Nuggets che sinora sono stati trascinati da Murray e Jokic.inizierà stanotte a giocare con la squadra satellite di G-League, in modo da poter mettere benzina in serbatoio per poi aggregarsi ai Nuggets.L'articolo NBA, ildisi: èinSPORTFAIR.