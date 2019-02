Inter | Spalletti | «Tutto in discussione | ci giochiamo le carriere»

Parma-Inter - Spalletti duro : “ci sono in ballo le nostre carriere. Icardi? Se la squadra non funziona…” : L’allenatore dell’Inter ha presentato il match che attende i nerazzurri domani, impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma “Bisogna andare a tirare in ballo l’umiltà e l’orgoglio per la maglia che indossiamo, assumendoci le nostre responsabilità“, Luciano Spalletti scuote la sua Inter alla vigilia della trasferta di Parma. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri sono reduci dal k.o. casalingo contro ...

La crisi di Inter e Roma : per Di Francesco e Spalletti è l'ora della verità : Stasera la Roma a Verona, contro il Chievo, domani l'Inter a Parma. Un antipasto prima delle sfide europee con Porto, martedì in Champions, e Rapid Vienna, giovedì in Europa League,. Poi ne sapremo di ...

Inter - patto Spalletti-Nainggolan per ritrovare il vero 'Ninja' : avrebbe già perso 4 chili : Radja Nainggolan e l'Inter: un amore finora mai sbocciato del tutto. Salutato la scorsa estate come uno dei grandi colpi del calciomercato nerazzurro, in realtà in questi mesi il centrocampista belga non è mai riuscito ad imporsi come una delle colonne portanti della squadra milanese. I motivi del fallimento non sarebbero legati esclusivamente ai soli due goal realizzati in campionato o ai vari problemi fisici accusati fin qui dal trentenne di ...

Inter - Spalletti ritrova un amuleto : L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport parla di Keita Baldé e spiega come l'Inter non vinca in campionato dal 29 dicembre, giorno in cui il senegalese realizzò il gol vittoria contro l'Empoli. 'Keita Balde, fermatosi in allenamento a ...

Inter - Lautaro Martinez svela : “Icardi punto di riferimento. Le parole di mio padre su Spalletti? Ho chiarito tutto” : L’attaccante dell’Inter ha parlato dell’Inter e del suo rapporto con Icardi, soffermandosi anche sui suoi obiettivi a medio e lungo termine Passano i mesi e Lautaro Martinez prosegue nel suo ambientamento all’Inter, sfruttando la vicinanza di Mauro Icardi e l’appoggio di Javier Zanetti. Mattia Ozbot – LaPresse L’attaccante argentino non ha trovato fin qui molto spazio, ma non demorde e continua a ...

Inter - Keita scalpita. Spalletti ritrova la freccia : Si è fermato lui e si è fermata anche l'Inter. Il ritorno di Keita Balde dopo più di un mese è attesissimo dai nerazzurri, che sperano di ricominciare a correre anche grazie all'esterno senegalese: ...

Inter in crisi - La Russa commenta così su Icardi - Spalletti e Marotta : “Il problema dell’Inter e’ Wanda Nara? Non sono d’accordo. Se al suo posto avessimo avuto come procuratore di Icardi, il pizzaiolo, Raiola forse avrebbe fatto peggio. Si e’ un po’ prevenuti nei confronti di Wanda Nara perche’ e’ donna e moglie, lei fa gli Interessi del proprio assistito. Ci sono anche procuratori che sono i padri o i fratelli dei giocatori. Si elimini il problema riformando ...