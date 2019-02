In retromarcia sull' A11 per recuperare merce caduta dal furgone VIDEO

Quota 100 - retromarcia sull'anzianità : scatti congelati per 7 anni : di Luca Cifoni Pausa per tutti fino al 2023, anno in cui la lancetta dell'aspettativa di vita tornerà a muoversi portando l'età per la vecchiaia a 67 anni e 3 mesi. Un altro scatto della stessa entità ...

Tassa sulla bontà - retromarcia del Governo per ripristinare gli sgravi agli enti no profit : L'aumento Ires dal 12 al 24 per cento per il Terzo Settore era stato inserito nella Manovra 2019. Conte ha assicurato che...

La retromarcia del governo sulla tassa sulle Onlus : È la tassa sulle Onlus a tenere banco nella giornata in cui la commissione Bilancio della Camera lavora sulla manovra, ormai prossima al giro di boa dell'approvazione definitiva, da qui a sabato. A difendere la norma che riguarda l'Ires per gli enti no profit stamattina era stata la viceministro all'Economia Laura Castelli, che aveva spiegato: "Noi tassiamo i profitti delle no profit, mica tassiamo i soldi della ...

Luigi Di Maio - retromarcia e figuraccia sull'Ires : ammette di avere sbagliato tutto : retromarcia di Luigi Di Maio sui rincari Ires introdotti dal governo in manovra. Il vicepremier pentastellato, con una nota del ministero dello Sviluppo Economico e del Lavoro, prende l'impegno di modificare il punto: "Quella norma va cambiata nel primo provvedimento utile. Si volevano punire coloro

I frati convertono Di Maio sulle tasse - retromarcia sull'Ires in manovra : Quel che non poterono le opposizioni in Parlamento, potè la Chiesa. E in particolare i frati di Assisi, che come i vescovi hanno tuonato contro la norma inserita nella manovra che aumenta le tasse sul no profit. E così proprio mentre la vice ministro dell'Economia Laura Castelli si affannava a difendere la norma, ecco che Luigi Di Maio fa retromarcia e promette di cambiare tutto."Quella norma va cambiata nel primo provvedimento ...