Il Dottor Guglielmo Stendardo affronta i problemi del calcio

calcioweb.eu

: Il Dottor #GuglielmoStendardo affronta i problemi del calcio - CalcioWeb : Il Dottor #GuglielmoStendardo affronta i problemi del calcio -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Ildiversi argomenti riguardanti ilitaliano, è un ottimo calciatore con l’obiettivo adesso di pensare anche al futuro: “Tante cose non vanno”, dal razzismo al crollo della Nazionale fino al caos delle serie minori, ecco le dichiarazioni in un’intervista all’Agi. “A questo punto bisogna fermarsi e riflettere, se non cambiamo tutto questo attraverso una rivoluzione culturale, allora diventa impossibile tramandare i giusti valori. Questa mia volonta’ di tornare a giocare e’ nata innanzitutto dal prestigio e l’orgoglio che mi da’ modo di rappresentare un ateneo importante come la LUISS, unica universita’ che accostandosi ai modelli americani, mette in campo formazioni di laureati, laureandi o studenti iscritti a master. Questo significa che si puo’ fare sport a certi ...