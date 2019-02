calcioweb.eu

: #Dzeko spinge la #Roma: 'abbiamo dimostrato di essere forti' - CalcioWeb : #Dzeko spinge la #Roma: 'abbiamo dimostrato di essere forti' -

(Di sabato 9 febbraio 2019) “E’ difficile per noi che ci sia una serata tranquilla, anche stasera il primo tempo non e’ stato cosi’ tranquillo, dopo il 2-0, perche’ ogni tanto smettiamo di giocare, non so perche’: come e’ successo negli ultimi 20′ del primo tempo, quando Mirante ha fatto una parata che ci ha salvato dal possibile gol dell’1-2”. Sono le dichiarazioni di Edin, ai microfoni di Sky Sport, dopo il netto successo contro il Chievo. “Dopo la brutta prestazione di Firenze, gia’ contro il Milan abbiamo fatto vedere che siamo forti e che possiamouna squadra compatta: contro il Milan ci e’ mancato solo il secondo gol – ha aggiunto -. Oggi abbiamo fatto il nostro, non e’ mai facile vincere in Serie A, soprattutto fuori casa, e quindi abbiamo fatto bene”.Sulla corsa Champions: ...