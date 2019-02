Boxe | Davis vs Ruiz in California | domenica in diretta streaming su DAZN

Blastingnews

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Torna sul ring nelle prime ore di10 febbraio (la sera di sabato 9 negli USA) il talento 24enne Gervonta. Il pugile nativo di Baltimora (Maryland, Stati Uniti) sarà infatti impegnato sul ring del Dignity Health Sports Park di Carson (), dove difenderà il suo titolo WBA dei pesi superpiuma dall'assalto dello sfidante messicano Hugo'The Tank': un fenomeno in ascesa Il giovane, soprannominato "The Tank", torna sul ring a quasi un anno di distanza dal suo ultimo incontro, datato aprile 2018. In quell'occasioneconquistò il titolo WBA battendo in tre soli round l'argentino Jesus Cuellar. In precedenza aveva già conquistato il titolo IBF della stessa categoria, quando si impose nettamente su Jose Pedraza con un perentorio ko. Era il gennaio del 2017 quando "Tank" conquistò il suo primo titolo, ma fu costretto a cederlo pochi mesi dopo aver mancato ...