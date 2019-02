Tragedia a Bordighera | malore dopo l’asilo | muore bimbo di 3 anni

meteoweb.eu

: TRAGEDIA A BORDIGHERA, MUORE UN BIMBO DI TRE ANNI PIAGGIO, I SINDACATI CHIEDONO NUOVO INCONTRO AL MISE SECONDA SERA… - IMPERIATV : TRAGEDIA A BORDIGHERA, MUORE UN BIMBO DI TRE ANNI PIAGGIO, I SINDACATI CHIEDONO NUOVO INCONTRO AL MISE SECONDA SERA… - IMPERIATV : Tragedia a Bordighera muore bimbo di tre anni -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Dramma a. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri, delegati dalla procura di Imperia, sulla morte di un bambino di 3avvenuta mercoledì pomeriggio nella località dell’estremo ponente ligure. Secondo quanto ricostruito il piccolo –il ritorno dall’asilo, intorno alle 18:30 – ha accusato unmentre si trovava a casa: è stato trasportato in ospedale ma è deceduto nonostante il tentativo di soccorso. Sul corpo delnon sono stati riscontrati traumatismi evidenti e non risultavano patologie pregresse. Per chiarire le cause del decesso si dovrà attendere l’autopsia.L'articolol’asilo,di 3Meteo Web.