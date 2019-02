Modella 36enne si suicida lasciando un misterioso post su Facebook

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 febbraio 2019) “Va bene chiamare una donna brutta e cicciona?“. È questo il messaggio che Alli MacDonnell, exdi Dublino, in Irlanda, ha lasciato nel suo ultimopubblicato suprima di esser ritrovata ormai senza vita nella sua casa. Una strana domanda, seguita poi da un’altra frase: “Queste parole possono spingere le persone sul bordo del precipizio“. A dare la notizia sono i tabloid britannici, che spiegano come la polizia che indaga sulla vicenda sia convinta che si tratti di un suicidio. Alli aveva 4 figli ed era impegnata in attività di sensibilizzazione sul mondo dell’autismo. A spingerla a togliersi la vita sono stati probabilmente alcuni messaggi che aveva ricevuto da parte di persone che sostenevano che fosse grassa.Uno dei suoi capi quando ancora calcava le passerelle ha commentato così la sua scomparsa: “Con il cuore ...