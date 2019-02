La Russa attacca Salvini | ' Fa lo stesso gioco di Craxi'

Blastingnews

(Di giovedì 7 febbraio 2019) La scena politica italiana, in questo momento, si caratterizza principalmente per due fronti: quello politico, strettamente legato alle gesta del governo e alle possibilità che l'esecutivo possa restare in carica a lungo, e quello legato alle coalizioni dove c'è curiosità di capire come evolveranno le cose nel momento in cui l'esperienza dell'attuale governo, prima o poi, si concluderà.Lo scenario più interessante riguarda senza ombra di dubbio il centro-destra che, dopo le ultime politiche, ha visto mutare radicalmente quelle che erano le sue storiche gerarchie. Merito di un leader come Matteoche, piaccia o no, ha tirato fuori la Lega dalle sabbie mobili e l'ha condotta a essere il primo partito della coalizione e, stando ad alcuni sondaggi, forse anche del Paese. C'è chi, però, come Ignazio Lanon apprezza particolarmente questo suo stare su due "tavoli diversi" nei ...