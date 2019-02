Ho deciso di mettere 10 da subito a tutti i miei studenti È una questione di autostima

Adrian - Milo Manara : “Il mio coinvolgimento nel programma di Celentano? Non ho deciso io di mettere in scena i miei disegni” : Con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, il fumettista Milo Manara ha voluto prendere le distanze da Adrian, lo show di Adriano Celentano in onda questa sera su Canale 5 con la terza puntata, chiarendo i dettagli del suo coinvolgimento per quanto riguarda la parte della serie tv animata e sostenendo di aver sollevato fin dall’inizio le sue perplessità sull’utilizzo dei suoi disegni. Già prima della messa in onda, il ...

Borriello : "Ibiza è casa mia - ma avevo deciso di smettere" : Marco Borriello, attaccante dell'Ibiza. Epa Nella sua carriera ha vestito maglie nobili - dal Milan al Genoa, dalla Roma alla Juventus - e per sette volte è sceso in campo con la Nazionale italiana. ...

Fedez lascia la TV : «Ho deciso di mettere da parte tutto ciò che è televisivo». Addio X Factor? : Fedez Con Paranoia Airlines, titolo del suo nuovo album, Fedez presenta “la linea aerea delle mie paranoie”. Una linea che non sa ancora dove lo porterà, ma sicuramente non più in televisione. E’ lo stesso rapper, impegnato attualmente come giudice a X Factor (per il quinto anno consecutivo), ad annunciare una sua prossima dipartita dal piccolo schermo: “Ho preso la decisione di mettere da parte tutto ciò che è ...

Fedez lascia la TV : «Ho deciso di mettere da parte tutto ciò che è televisivo». Addio X Factor? : Fedez Con Paranoia Airlines, titolo del suo nuovo album, Fedez presenta “la linea aerea delle mie paranoie”. Una linea che non sa ancora dove lo porterà, ma sicuramente non più in televisione. E’ lo stesso rapper, impegnato attualmente come giudice a X Factor (per il quinto anno consecutivo), ad annunciare una sua prossima dipartita dal piccolo schermo: “Ho preso la decisione di mettere da parte tutto ciò che è ...