Compra un' auto con 77mila km ma scopre che ne aveva 132mila | venditore denunciato

Brasile - basta un’autocertificazione per Comprare armi da fuoco : così Bolsonaro consente di armarsi a 4 brasiliani su 5 : D’ora in poi in Brasile basterà un’autocertificazione che attesti la residenza in una città pericolosa o in un’area rurale e pochi altri requisiti per poter acquistare e tenere in casa fino a sei armi da fuoco. A quindici giorni dal suo insediamento alla presidenza del Paese, Jair Bolsonaro onora un’altra delle sue promesse elettorali. E lo fa da un lato modificando parzialmente lo statuto sul disarmo in vigore nel paese dal 2004, ...

Berlusconi : “Mi candido alle Europee da responsabile”. Si è autoComprato? : www.forum.spinoza.it L'articolo Berlusconi: “Mi candido alle Europee da responsabile”. Si è autocomprato? proviene da Il Fatto Quotidiano.

Evitare l'ecotassa Comprando l'auto entro marzo/ Tutti i modelli che subiranno il rincaro : Si può Evitare l'ecotassa, comprando l'auto entro marzo. Tra le agevolazioni l'ecobonus fiscale per premiare le meritevoli dal punto di vista ambientale.

Fast and Furios Live chiude - ecco le 10 auto da Comprare all'asta : Quando nel 2001 uscì nelle sale cinematografiche di tutto il mondo il primo Fast and Furious, in pochissimi avrebbero pensate che quel film avrebbe dato vita a una saga ancora in corso e soprattutto di grande successo. Oggi il franchise dedicato alle corse clandestine - anche se poi negli anni è diventato un mix di diversi generi - conta ben otto capitoli, l'ultimo dei quali uscito nel 2017. Fast and Furious 9 è atteso nei cinema americani per ...

Giletti cuore d'oro : Compra l'auto nuova a chi si era visto bruciare la vettura dalla mafia Video : ' Questa è la chiave della tua nuova aut o ', ha detto Massimo Giletti, con gli occhi lucidi di commozione, a Salvatore Battaglia intermediario assicurativo di Mezzojuso che si è visto incendiare la ...

Difende le sorelle Napoli - la mafia gli brucia l'auto : Giletti gliene Compra una nuova : ' Questa è la chiave della tua nuova auto ', ha detto Massimo Giletti , con gli occhi lucidi di commozione, a Salvatore Battaglia intermediario assicurativo di Mezzojuso che si è visto incendiare la ...

Lotteria Italia 2019 - la diretta : A Sala Consilina il biglietto Comprato in Autogrill da 5 milioni di euro : In diretta su Rai 1, l'estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia che stiamo seguendo su Leggo.it . Cresce l'attesa per l'abbinamento dei 5 biglietti di prima...

Ecobonus 2019 - quali sono le auto da Comprare con lo sconto : Con l' Ecobonus dal 2019 comprare auto ibride ed elettriche sarà meno oneroso, tutto a vantaggio dell'ambiente. Il Governo ha varato un piano di incentivi per invitare all'acquisto di modelli a ...

Decreto Genova - Autostrade presenta ricorso : ‘Usati come bancomat’. E Compra i terreni di sei aziende nella zona rossa : Dopo mesi sulla difensiva, Autostrade per l’Italia va all’attacco. Lo fa per via giudiziaria, con il ricorso contro il Decreto del commissario Marco Bucci che la esclude dai lavori di demolizione e ricostruzione del ponte Morandi. Ma anche con un’altra mossa, meno appariscente: alla vigilia di Natale, la concessionaria ha perfezionato l’acquisto di quattro aree industriali proprio sotto il viadotto crollato, sulla sponda ovest del torrente ...

Blitz “natalizio” di società Autostrade . Comprate aree strategiche in zona rossa : Aspi ha acquistato terreni che dovevano essere acquisiti dalla struttura commissariale. Ieri l’incontro tra Bucci e il concessionario per discutere del conto per la ricostruzione

Un’auto da 25 mila euro? Per Comprarla in Italia ci vogliono più di 14 stipendi : “Chi ha tanti soldi vive come un pascià”, cantava Betty Curtis negli anni ’60. Già, il denaro non darà la felicità, ma aiuta parecchio, specie se si tratta di fare acquisti costosi. Come un’automobile, ad esempio. Secondo AutoScout24, piattaforma web di annunci per la vendita di auto, a far maggiore “fatica” a comprarsi una vettura sono gli Italiani e gli spagnoli: risultato ottenuto analizzando le 10 auto usate più richieste ...

Auto elettriche - Solo una su cinque è Comprata dai privati : Obiettivamente 6 mila euro non sono pochi. Anche se, in percentuale, saranno molto diluiti, per esempio, rispetto ai 5 mila euro di cui molti acquirenti di Auto a metano, grazie alla rottamazione, beneficiarono nel 2009, ultimo anno della tornata di incentivi 2007-2009 varata dallallora governo Prodi. Diversamente da quanto accadde dieci anni or sono, però, ad approfittare del bonus previsto dallemendamento alla legge di bilancio per le Auto ...

Ecobonus : ecco le auto elettriche e ibride da Comprare con gli incentivi : Quindici auto che hanno diritto al contributo governativo, con sconto variabile fra i 1.500 e i 6.000 euro. Dalle supersportive alle citycar ce n’è per tutti i gusti e tutte le tasche

Tassa auto - il governo frena : incentivi per Comprare veicoli ecologici : Il governo frena sulla nuova Tassa sulle auto inquinanti entrata in manovra con un emendamento a firma M5S approvato nella notte. 'Quella inserita nella Legge di Bilancio è una norma per aiutare chi ...