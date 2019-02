Branko oroscopo fine settimana | le previsioni del 9-10 febbraio

lanostratv

: @lubenasich Ma in un clima di censura e distorsione della realtà crediamo ancora ai sondaggi??? Forse l’oroscopo di… - diaghilev2 : @lubenasich Ma in un clima di censura e distorsione della realtà crediamo ancora ai sondaggi??? Forse l’oroscopo di… - mattinodinapoli : COME SARA' LA TUA GIORNATA? Scopri le previsioni d Branko per il tuo segno! --->> - ilmessaggeroit : COME SARA' LA TUA GIORNATA? Scopri se sei il 'Segno del Giorno' e cosa Branko prevede per te! Ecco l'oroscopo di og… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)del weekend prossimo:di sabato 9 e domenica 10Il secondodi2019 è ormai dietro l’angolo, perciò riveliamo alcune anticipazioni sulledell’didel 9 e del 10, tratte da quelle che il re delle stelle ha pubblicato sul suo ultimo libro (nell’immagine di copertina), dove sono contenute ovviamente ledi tutto il 2019: noi riportiamo, per ovvie ragioni, solo alcune piccole informazioni generali sull’del prossimo, per tutti i segni zodiacali. Ai nati Arietesuggerisce che domenica 10Mercurio si sposterà nel segno dei Pesci: consiglia quindi di fare un po’ i furbi e riflettere sulla situazione professionale. Sempre da domenica Mercurio si sposta invece in un angolo positivo per il Toro e gli influssi del Sole non ...