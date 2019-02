Surface Andromeda | un nuovo brevetto mostra un “terzo schermo”

surface-phone

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Il settore dei dispositivi pieghevoli sta diventando, di settimana in settimana, un argomento più chiacchierato e cliccato in rete. Con Samsung e Xiaomi che hanno giàto al mondo intero alcuni prototipi di dispositivi pieghevoli, anche Microsoft sembra voler dire la sua con il tanto vociferatoNel corso dell’ultimo anno i brevetti riguardantisono stati molteplici, ma a differenza di quanto visto in Ottobre (unun display pieghevole in due parti), Microsoft sembrerebbe voler optare su un dispositivo pieghevole in 3 livelli: un livello smartphone, un livello phablet e un livello tablet.Come si evince dalla figura, il dispositivo, una volta aperto completamente, ha la funzione di tablet, ripiegato su stesso una volta, la funzionalità di phablet, mentre ripiegato tre volte, la funzione di smartphone.Nel...