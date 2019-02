Spezzatino con le patate

cosacucino.myblog

: spezzatino con piselli in pentola a pressione @notafashionblog - FashionMonIta : spezzatino con piselli in pentola a pressione @notafashionblog - ben_thewanderer : RT @ACM_en: Servi della Lega Contrari alle giornate spezzatino ma senza riuscire a ribellarsi, le squadre sono ormai 'Servi della Lega', c… - Margigiambi : RT @ACM_en: Servi della Lega Contrari alle giornate spezzatino ma senza riuscire a ribellarsi, le squadre sono ormai 'Servi della Lega', c… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)con leLe giornate iniziano ad essere più fresche e hai voglia di un piatto unico? Puoi prepararlo prima e riscaldarlo al momento della cena e resiste un paio di giorniIngredienti800 g di polpa di vitello (reale o punta di petto)500 g dia pasta giallafarina1 rametto di rosmarino50 g di pancetta a dadinizucchero1 foglia di allorovino bianco seccobrodo vegetale (anche di dado)1 cucchiaino di concentrato di pomodoro2 spicchi d’aglio30 g di burroolio extravergine di olivasale e pepePreparazioneTaglia la polpa di vitello a cubetti di 2-3 cm di lato. Infarinali, trasferiscili in un colino e scuoti il colino, per eliminare la farina in eccesso.Trita gli spicchi d’aglio spellati con gli aghi del di romarino. Rosola la pancetta con il burro e poco olio per 1-2 minuti, aggiungi i cubetti ...