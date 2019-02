Se Salvini vuole far cadere il governo sulla TAV, per noi non è un problema, la dichiarazione 5 stelle

blogitalia.news

: In un Paese normale le dichiarazioni di Salvini porterebbero all'indignazione di massa e alle dimissioni. E invece… - Linkiesta : In un Paese normale le dichiarazioni di Salvini porterebbero all'indignazione di massa e alle dimissioni. E invece… - matteosalvinimi : Martina mi vuole sfiduciare???? Pensate, stanotte ho dormito sereno lo stesso!?? - matteosalvinimi : #Salvini: A maggio ci sono le elezioni europee, se Dio vuole cambiano gli equilibri e ci sarà una Commissione Europ… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) La questione TAV sempre al centro del dibattito, adesso la dichiarazione 5 stelle portata da Stefano Buffagni “Se la Lega crede sia opportuno farilper la Tav per noi non è un. A noi interessa fare le opere che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, come la Asti-Cuneo, la Roma-Pescara, i collegamenti ferroviari per Matera e le autostrade digitali per le quali abbiamo appena semplificato gli iter autorizzativi”. Stefano Buffagni in una intervista a il Corriere della Sera non nasconde le tensioni con Matteo. Sul no alle infrastrutture da parte deiCinque Stelle il sottosegretario grillino alla presidenza del Consiglio è categorico:“Ancora questa storia? Noi siamo per le infrastrutture utili. E lo dimostra il fatto che abbiamo sbloccato il Terzo valico. Ci stiamo confrontando con progetti del passato. Stanno facendo passare la Tav ...