F1 | Horner critica duramente il regolamento tecnico sulle nuove ali | “sono costose e non

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Il team principal della Red Bull è convinto che il nuovoali anteriori non migliorerà affatto i sorpassi nella prossima stagione Nuova stagione e nuovoin Formula 1, utile per introdurre diverse ali anteriori che aumentino i sorpassi e di conseguenza lo spettacolo in pista. I primi segnali però non sono positivi secondo Chris, convinto che poco e niente sia cambiato rispetto alla scorsa stagione.© Photo4 / LaPresseIntervenuto ai microfoni di Motorsport.com, il team principal della Red Bull è apparso invece preoccupato per gli ingenti costi: “non credo che le cose cambieranno del tutto, da quello che abbiamo potuto vedere le caratteristiche delle monoposto saranno differenti grazie alleregole, ma la differenza rispetto alle ultime stagioni sarà piccola. Sicuramente questa situazione potremo vederla nella prima ...