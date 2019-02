Confindustria | al via domani Connext | a Milano 6mila imprenditori e manager 2

Confindustria Centro Adriatico - grande partecipazione alla Conviviale degli Auguri : Come sai la Camera ha già deliberato alcune linee generali di azione per veicolare nuove risorse al mondo delle imprese e in questo il ruolo delle associazioni sarà determinante." Soddisfatto il ...

Conviviale degli Auguri da 'sold out' per Confindustria - a Mariani le redini dell'Azienda speciale Agroindustria : Oggi nel consiglio direttivo abbiamo ratificato l'adesione di 12 aziende, segno che la politica e le scelte della nostra associazione sono forti e coese e danno voce pienamente alle esigenze degli ...

Confindustria Toscana Sud : al via un corso sulla Fatturazione Elettronica : Dal primo gennaio 2019 tutte le fatture emesse per cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti in Italia dovranno essere emesse esclusivamente in formato elettronico. ...