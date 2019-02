Un DJ ha realizzato un album techno con un Sega Mega Drive

eurogamer

: Amanti della techno e del retrogaming? In arrivo un album realizzato con #SegaMegaDrive. - Eurogamer_it : Amanti della techno e del retrogaming? In arrivo un album realizzato con #SegaMegaDrive. - justwannaberaw : Io non ho ancora realizzato che l'album di mika uscirà quest'anno ?? - weixingv : ho appena realizzato che le mie 3 canzoni preferite dei 127 potrebbero praticamente essere l'una il sequel del succ… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Le vecchie tecnologie sono tornate molto di moda nel campo della musica, c'è stato un grande ritorno del vinile, delle musicassette e dei synth analogici negli ultimi anni, ma un musicista si è avvicinato a questo gusto "retrò" in un modo insolito.Come segnala The Verge, il prossimo LPdel DJ serbo Remute,ptimistic, è stato programmato interamente utilizzando il chip audio dele, al momento della pubblicazione, sarà lanciato su una cartucciaQuesta non è la prima incursione di Remute verso questi tipi inusuali di produzione musicale. Nel 2017, il DJ pubblicò metà di un suosu floppy disk. Parlando con Magnetic Magazine, Remute ha affermato che salvare la musica in questo formato gli ha permesso di comprimere canzoni fino a circa la dimensione di un documento Word e poteva contenere da quattro a sei canzoni su un singolo floppy ...