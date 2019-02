Roma - Il dramma di Manuel Bortuzzo | ' Non camminerà più'

Il dramma di Manuel Bortuzzo : lesione completa del midollo - il nuotatore ferito a Roma non camminerà : "Questo purtroppo vuol dire che, con le attuali conoscenze della scienza neurologica, al momento consideriamo che non possa esserci una ripresa funzionale del movimento delle gambe. Appena i colleghi ...

Psicodramma Roma - ritrova Dzeko ma si mostra fragile : Atalanta da Champions - gioca il calcio più bello in Serie A : Avanti di 3 gol grazie al ritrovato Dzeko, la Roma è ancora vittima dell’ennesimo blackout. L’Atalanta ne approfitta e completa una rimonta straordinaria e tiene viva la rincorsa ad un posto in Champions League Dopo gli sbadigli di Milan-Napoli di ieri sera, la 21ª Giornata di Serie A regala un pomeriggio domenicale ricco di gol ed emozioni. Ben 22 reti, 6 delle quali nello spettacolare pareggio fra Atalanta e Roma, match concluso con il ...

La Roma punge Zazzaroni : 'Vorremmo aiutarlo - ma mica è facile!'/ 'Psicodramma al Corriere : è sotto choc' : La Roma punge Zazzaroni su Twitter: 'Vorremmo aiutarlo, ma mica è facile'. Polemica ironica dopo l'editoriale del direttore del Corriere dello Sport.

Dramma a Roma - mamma morta nel Tevere : «Sparite gemelline di 6 mesi». Il marito colto da malore : Dramma atroce a Roma, dove una donna di 38 anni è stata trovata morta nel Tevere nelle prime ore di questa mattina: poche ore prima si sarebbe allontanata di casa insieme alle due figliolette,...

Auto contRomano sulla statale - drammatico frontale a Sondrio : sei morti - cinque giovani : Un uomo di 52 anni e cinque giovani tra i 20 e i 33 anni sono morti in uno scontro frontale avvenuto nella notte tra la strada provinciale Valeriana e l'innesto della statale 38 variante di Morbegno, in provincia di Sondrio. Ancora non si sa quale Auto fosse entrata contromano

