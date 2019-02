Pomeriggio 5 - Maria Monsè ha un crollo nervoso : "Mio marito mi trascura - è ingrassato di 10 kg" : Maria Monsé, ospite di Pomeriggio 5, si è lasciata andare a una confessione molto intima sulla sua vita di coppia: "Mio marito mi trascura ". La showgirl ha ammesso a Barbara D'Urso che presto si risposerà ma accanto ai retroscena sulla piccante "cerimonia di pizzo" non sono mancate le lamentele. La

Pomeriggio Cinque - Perla Maria Monsè conduttrice : polemica in studio (VIDEO) : E' nata una stella e si chiama Perla Maria Monsè. La figlia di Maria Monsè diventa conduttrice grazie a Valerio Merola che l'ha voluta fortemente con lui per la storica manifestazione Bravissima, della quale lui è il Patron. La scelta ha sollevato polemiche a non finire scaturite dall'annuncio fatto con orgoglio dall'ex gieffina oggi a Pomeriggio Cinque, insieme al padre Salvatore Paravia. L'opinionista Patrizia Groppelli insieme ad ...