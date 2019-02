Maltempo Bologna | l’Enel a Galli FI sulla gesione dighe | “Pieno rispetto delle

Maltempo - Confagricoltura Bologna : 6 milioni di danni nei campi : L’esondazione del fiume Reno ha provocato danni per 6 milioni di euro nei campi, esclusi quelli su edifici, scorte e macchinari sommersi dall’acqua che sono ancora da quantificare. E’ questo il bilancio fatto dai vertici di Confagricoltura Bologna, che stamattina hanno perlustrato il territorio tra i comuni di Castel Maggiore e Argelato. Secondo l’organizzazione sono circa 500 gli ettari – in località Boschetto dove ...

Maltempo : chiusa per frana la statale 64 ‘Porrettana’ tra Pistoia e Bologna : Una frana si è verificata sulla strada statale 64 ‘Porrettana’ tra le località Pavana (Pistoia) e Ponte della Venturina (Bologna) in prossimità del confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. Lo comunica Anas specificando che la strada è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico proveniente da Bologna e diretto a Pistoia, si legge in una nota, è deviato sulla strada provinciale 632 con indicazioni sul posto; i veicoli ...

Maltempo Bologna : 70 Carabinieri in più per i servizi ‘antisciacalli’ : Prosegue, nelle zone della bassa Bolognese colpite dall’esondazione del fiume Reno, l’attività antisciacallaggio disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri guidato dal colonnello Pierluigi Solazzo, per prevenire furti nelle abitazioni e nelle aziende. Sono 70 i militari in più messi in campo ogni giorno: 40 forniti dallo stesso Comando e dalle varie Compagnie della provincia e altri 30 messi a disposizione da 5 Reggimento ...

Maltempo - il Comune di Bologna : “Famiglie rientrate nelle case” : Nella giornata di oggi quasi tutte le famiglie evacuate ieri per precauzione alla periferia di Bologna in seguito alla piena del Reno sono rientrate nelle proprie case: le nove persone di via del Traghetto (Quartiere Navile) e 40 delle 44 persone sfollate in via Giunio Bruto (Quartiere Borgo Panigale-Reno), dove rimane un solo nucleo familiare composto da quattro persone accolto dal Comune perche’ non puo’ ancora rientrare nel ...

Maltempo - il Prefetto di Bologna : “L’emergenza sta cessando - tempi brevi per il ripristino” : “Tra la sicurezza e anche l’attenzione alle persone l’emergenza, incrocerei le dita, ma potremmo ritenere che stia cessando”. Cosi’ il Prefetto di Bologna, Patrizia Impresa, al termine del vertice in Prefettura con Protezione civile, Regione, Comuni e forze dell’ordine, sull’esondazione del Reno che ha colpito la Bassa Bolognese. “Fuori casa – ha detto il Prefetto – rimangono ancora ...

Maltempo - Coldiretti Bologna : “Valutiamo la richiesta dello stato di calamità” : “Stiamo rilevando i danni insieme con i nostri tecnici e nostri associati per verificare se ci sono le condizioni per chiedere lo stato di calamità“: lo ha dichiarato Valentina Borghi, presidente di Coldiretti Bologna. “Cio’ che si e’ verificato sul Reno ci deve far riflettere sulla necessita’ di una rigorosa prevenzione. Bisogna avere gli strumenti per intervenire con celerita’ proprio per evitare ...

Bologna - Alessandro morto in canoa sul Reno : si stava allenando con il Maltempo : La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, contro ignoti, e ha disposto l'autopsia per far luce sulle cause della morte di Alessandro Ferriani, che ha perso la vita nel fiume Reno, al lido di Casalecchio, mentre si allenava con alcuni compagni e con l'allenatore.Continua a leggere

Maltempo - il fiume Reno rompe gli argini vicino Bologna : è un disastro - si temono vittime [VIDEO SHOCK] : Sono ore molto concitate in Emilia Romagna per il fiume Reno che oggi pomeriggio ha rotto gli argini tra Castel Maggiore e Argelato, vicino Bologna, provocando la fuoriuscita di circa 1,5-2 milioni di metri cubi di acqua con una portata di 80 metri cubi al secondo. E’ la stima della Protezione civile dell’Emilia-Romagna: il cedimento ha riguardato un tratto di circa 50 metri di lunghezza per due di altezza. Dieci persone sono ...

Maltempo e neve in Emilia Romagna : disagi all'aeroporto di Bologna : Come previsto la perturbazione artica giunta sull'Italia ha portato nevicate fino in pianura anche in Emilia Romagna, in particolar modo fra bolognese e modenese. I fenomeni si sono concentrati...

Maltempo - neve a Bologna : si attende la decisione in merito alle scuole chiuse a Bologna per domani 31 Gennaio [AGGIORNAMENTI LIVE] : La neve è giunta a Bologna, dove i fiocchi bianchi sono caduti per un paio d’ore. Ciò nonostante, a causa della precedente pioggia, la neve non ha imbiancato ancora la città. Come spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul versante est della Regione, in Romagna. Al momento le ...

Maltempo - neve a Bologna e in Emilia : nella notte prevista anche in Romagna : Arriva la neve anche a Bologna, dove i fiocchi bianchi stanno venendo giù da un paio d’ore, ma a causa della pioggia che ha preceduto la debole nevicata, la città non risulta ancora imbiancata. Dalla mezzanotte – spiega il centro meteo regionale – la precipitazione – che ha interessato dalla mattinata anche il Piacentino, il Parmense e il Reggiano con alcuni centimetri caduti – si sposterà dalla mezzanotte sul ...

Maltempo : spettacolari nevicate tra Toscana ed Emilia - inizia a nevicare a Bologna : [flowplayer id="146977"] La neve è giunta a bassa quota come ampiamente previsto nei giorni scorsi : i fiocchi bianchi sono scesi sin verso le pianure della Lombardia e dell'Emilia occidentale nel...

Allerta Meteo - arriva la prima tempesta che ci porterà ai Giorni della Merla : forte Maltempo in tutt’Italia da stasera - Lunedì NEVE a Bologna [MAPPE] : 1/31 ...

Maltempo Bologna - arriva il freddo : 26 letti in più - 299 in totale : Ventisei posti letto in più sono stati messi a disposizione a Bologna dopo l’allerta gelo della protezione civile, con previsioni di nevicate anche in pianura. Lo riferisce il Comune, che ha potenziato le misure di accoglienza del Piano freddo ed è pronto a far partire i mezzi spalaneve e spargisale per le strade. I posti per le persone che dormono in strada hanno raggiunto ora quota 299. Gli operatori dell’Help Center sono in strada ...