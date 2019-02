Foggia Operazione Chorus | numerosi arresti

Bombe ai negozi di Foggia - operazione antiracket contro i clan : numerosi arresti : Cento uomini di polizia, carabinieri e guardia di finanza in città per eseguire gli arresti disposti dalla Procura di Foggia per i 4 attentati ai danni nei negozi avvenuti negli ultimi 10 giorni

Bombe Foggia - operazione Chorus : arresti : 7.05 Polizia,Carabinieri e Guardia di Finanza, dopo una "tempestiva indagine"coordinata dalla Procura della Repubblica di Foggia, stanno eseguendo dalla notte scorsa una vasta operazione di polizia giudiziaria denominata 'Chorus'. Coinvolti i responsabili di attentati incendiari a danno di esercizi commerciali di Foggia,estorsioni,rapine, armi e tentato omicidio. Lo rende noto il Comando provinciale dei Carabinieri di Foggia, parlando di ...

Operazione “Stirpe criminale” - smantellato clan che riforniva di droga la movida Foggiana : Al termine di un complessa indagine coordinata dalla dda di Bari, gli agenti di polizia delle Squadre Mobili di Foggia, Bari e del Servizio Centrale Operativo hanno fatto scattare il blitz che oggi ha portato all'arresto di 8 persone ritenute a vario titolo parte di una consorteria criminale che aveva monopolizzato lo spaccio nei luoghi della movida locale.Continua a leggere

Operazione 'Evelin' : droga - 12 arresti tra Chieti - Genova - Campobasso e Foggia : Il 30 novembre 2018, dalle prime luci dell'alba, nelle province di Chieti, Genova, Campobasso e Foggia, Carabinieri e Finanzieri dei rispettivi Comandi Provinciali di Chieti, coadiuvati dai colleghi ...

Mafia - maxi operazione nel Foggiano : colpo ai clan - numerosi arresti : Si tratta della più vasta operazione antiMafia degli ultimi anni nell'area del capoluogo dauno. Le accuse: associazione di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsioni, armi

Maxi operazione antimafia in Puglia - trenta arresti : si facevano pressioni anche sul Foggia : trenta arresti per associazione di stampo mafioso ex art. 416 bis, tentato omicidio, estorsioni, armi sono stati portati a termine nei confronti di esponenti di rilievo della mafia Foggiana. È il bottino di Arma dei Carabinieri e Polizia di Stato che, dopo una complessa indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale antimafia di Bari, stanno effettuando, dalle prime ore della notte, una imponente operazione antimafia rivolta alle ...

Foggia - maxioperazione anti-mafia contro i clan : 30 arresti : Foggia, maxioperazione anti-mafia contro i clan: 30 arresti Nella notte, il blitz che ha visto impegnati oltre 200 uomini delle forze dell'ordine. Fermati diversi esponenti di rilievo di famiglie della criminalità organizzata Foggiana. Sono ritenuti responsabili di numerosi episodi di estorsione Parole chiave: ...

Maxi operazione Dda a Foggia - impegnati 200 uomini delle Forze dell'ordine : Carabinieri e agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Dda di Bari, stanno effettuando dalle prime ore della notte a Foggia, una imponente operazione antimafia nei riguardi di esponenti di rilievo della mafia foggiana appartenenti alle batterie di Moretti Pellegrino Lanza e Sinesi Francavilla. Duecento fra poliziotti e carabinieri che stanno operando con elicotteri e reparti speciali. Si tratta della più ...

Foggia - operazione antimafia contro 4 clan : i 30 arrestati imponevano il pizzo agli imprenditori : Per gli investigatore è la "più importante operqazione antimafia degli ultimi anni a Foggia". Le misure sono scattate nei confronti di esponenti delle famiglie Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla

Foggia - maxioperazione contro i clan mafiosi. Impegnati 200 uomini : Le misure sono scattate nei confronti di esponenti delle famiglie Moretti-Pellegrino-Lanza e Sinesi-Francavilla. Le accuse sono associazione di stampo mafioso, tentato omicidio, estorsioni e armi