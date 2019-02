Di Maio e Di Battista incontrano leader gilet gialli Drouet | «No accordi in nostro nome»

Di Battista e Di Maio dai gilet gialli : incontrano anche uno dei leader che incita alla «rivolta civile» : Il vicepremier e Di Battista incontrano uno dei leader del movimento anti-Macron

Gilet gialli - Di Maio e Di Battista incontrano i leader del movimento a Parigi : "Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi. Ripeto. Il vento del cambiamento ha valicato le Alpi". Il messaggio sembra chiaro e a scriverlo, sul suo profilo Facebook, è il vice presidente del Consiglio pentastellato, Luigi Di Maio. Che, insieme ad Alessandro Di Battista, oggi, a Parigi, ha incontrato Christophe Chalençon, tra i leader del movimento dei Gilet gialli, per stringere alleanze in vista delle elezioni europee imminenti.Secondo ...

Luigi Di Maio e Di Battista incontrano i gilet gialli : “Grande entusiasmo - molti valori in comune” : Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista hanno incontrato una delegazione dei gilet gialli, la parte del movimento che si candiderà alle elezioni europee, considerata "fuori dai gilets jaunes" dagli stessi leader. Di Maio parla di "clima di grande entusiasmo" e di "molte posizioni e valori comuni che mettono al centro delle battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l'ambiente".Continua a leggere

Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista incontrano Christof Chalencon - uno dei leader dei gilet gialli : "È appena terminato l'incontro tra Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista e Christof Chalencon, uno dei leader dei gilet gialli nella periferia di Parigi". Lo rende noto l'ufficio stampo del vicepremier Luigi Di Maio. "Molte - si sottolinea - le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle battaglie i cittadini, i diritti sociali, la democrazia diretta e l'ambiente".Quelli incontrati dal vicepriemier e da Di Battista ...

