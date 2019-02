Adrian fa ancora flop | nuove polemiche E il Codacons interviene

dilei

: Ma nel 2068 ci saranno ancora maratone Mentana? #adrian - niccolab : Ma nel 2068 ci saranno ancora maratone Mentana? #adrian - EdoPanel : Mentana ventenne non sapeva ancora dire “blastare” . #adrian - Giusylauradany : Dio miooo... Me lo ricordo ancora questo show ??#Adrian -

(Di martedì 5 febbraio 2019)torna su Canale Cinque con una nuova puntata ed èpolemica. Mentre ilcon un esposto per regolare il volume della pubblicità.La quarta puntata diprosegue seguendo il format ormai consolidato, con una prima parte in onda dal teatro veronese e una seconda parte in cui viene trasmesso il nuovo episodio del cartone ideato dao Celentano con i personaggi disegnati da Milo Manara. La scorsa settimana Celentano aveva deciso di rivestire un ruolo più attivo scegliendo di cantare per la prima volta. Il risultato però era stato deludente, con ascoltipiù bassi, forse anche per questo nel nuovo appuntamento conil cantante ha deciso di lasciare spazio ad altre esibizioni, come quella di Sergei Polunin, ballerino di fama internazionale che ha sconvolto tutti grazie non solo al suo talento, ma anche il volto di Vladimir Putin tatuato ...