Tav | aut aut a Salvini

Alta tensione nel governo sulla Tav. Di Maio attacca : 'Non si fa - discorso chiuso'. Più cauto Salvini : 'Troveremo un accordo' : Dall'analisi costi-benefici emergerebbe un saldo fortemente negativo. Categorico il vocepremier pentastellato: 'finché ci siamo noi al governo non si fa'. Più duro Di Battista che si rivolge a Salvini:...

Sanremo e i Cantautori : quando Enzo Biagi racconTava il Festival : "È utile questo Festival di Sanremo" si chiedeva Enzo Biagi in una puntata di Linea Diretta del 7 febbraio 1985. Più che a sé, Biagi lo chiedeva a un ricco parterre di Cantautori che col Festival avevano un rapporto complicato. C'è chi come Dalla non lo rinnegava, ricordando soprattutto la svolta con 4 Marzo '43 con cui partecipò nel 1971 ("Ero contento di non vincere, però la gente mi conobbe e si vendettero molti dischi") e la decisione ...

Salvini : Tav va fatta - toglie un milione di Tir e inquinamento dalle autostrade : Chiomonte, Torino,, 1 feb., askanews, - Sulla Tav 'saremmo gli unici che si fermano: ci sono altri tunnel sotto le Alpi, tutti stanno andando avanti. Saremmo gli unici che invece di andare avanti ...

Ascoli - auto si schianta con tir : donna morta sul colpo - grave il marito. STavano tornando a casa : Lo schianto è avvenuto lungo la Statale 78 tra l'auto su cui viaggiavano i due coniugi e un camion. La vittima, Giovanna Stagno, 66enne, era seduto accanto al marito che guidava. L'impatto non le ha lasciato scampo.Continua a leggere

Padova - dall’autista del bus bestemmie e insulti razzisti contro passeggera che protesTava : La donna ricoperta da una raffica di bestemmie e insulti dall'autista del mezzo pubblico solo perché aveva protestato per la presunta velocità elevata dell'autobus. La scena ripresa da un'altra passeggera. L'azienda di trasporto ha avviato una indagine interna e promesso che agirà contro l'uomo quando sarà identificato.Continua a leggere

Arrestata mamma pusher : in auto con il figlio - trasporTava droga : Il fatto è accaduto nella piccola cittadina di Fontana Liri , in provincia di Frosinone, ai confini con Sora. In seguito ad attività di investigazione, i militari della Polizia di Stato del ...

Vicenza - auto travolge e uccide due sorelle. STavano attraversando la strada : Due sorelle di 93 e 91 anni sono state investite e uccise a Canove di Roana, in provincia di Vicenza: le due sono morte sul colpo.Continua a leggere

Atac - invenTavano le malattie dei figli : sette autisti licenziati : di Lorenzo De Cicco Non hanno avuto remore nemmeno a tirare in ballo i figli. Ad additarli come 'malati', pur di strappare qualche giorno di vacanza in più. sette conducenti dell'Atac sono stati ...

M5S contro la Lega : Tav - autonomie - i 49 milioni «da restituire». È già campagna elettorale : Prima Di Battista, poi Fico chiedono che la Lega restituisca i 49 milioni. Ma la sfida è in parlamento, dove il M5S ha bisogno di rispolverare i temi identitari delle origini per marcare la distanza dal socio di maggioranza che, stando ai sondaggi, ha capovolto i rapporti di forza nel Governo...

Tav - Di Battista : Più utile autostrada Asti-Cuneo o metro per Torino : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini : sul reddito M5S si schianta. Braccio di ferro su Tav e autonomie : Raccontano a palazzo Chigi che 'mai vertice è filato così liscio'. In meno di un'ora, Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e Matteo Salvini in mattinata hanno sciolto l'ultimo nodo: i fondi per garantire il ...

Scompare John Bogle - inventore degli Index Fund che inviTava alla cautela in Borsa : Prendendo a prestito la dichiarazione di un altro nome di spicco, il premio Nobel per l'economia Paul Samuelson: la sua invenzione, ha detto, è paragonabile in finanza a quella della «ruota, del ...

Toninelli : Su Tav parlo con Lega. Sì a nazionalizzazione di autostrade : Il confronto con la Lega in caso di analisi costi-benefici negativa. Punto di mediazione con i Cinquestelle può essere la realizzazione del solo tunnel di base al confine tra Italia e Francia, con ...

Tav - maggioranza in fibrillazione. Si tratta su autonomia ma pronta fronda M5s : La battaglia sulle mozioni al Senato sulla Tav e' solo l'antipasto di quello che accadra' nei prossimi giorni. "L'analisi costi-benefici - spiega uno dei 'big' M5s - arrivera' entro fine gennaio, e sara' negativa". I pentastellati tengono il punto sulla Torino-Lione. Nessuna mediazione, avvertono nel Movimento. Nella maggioranza si riferisce che il premier Conte vorrebbe prendere tempo, "ma - aggiunge un altro esponente M5s - non possiamo ...