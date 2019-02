Renata Polverini (FI) sulla questione TAV, Lega e M5S sono due forze contrastanti tra loro

blogitalia.news

: On. Renata Polverini (FI): TAV, il Governo è all'opposizione, M5s-Lega mentono o tramano a loro insaputa -… - Agenpress : On. Renata Polverini (FI): TAV, il Governo è all'opposizione, M5s-Lega mentono o tramano a loro insaputa -… - grillotalpa : RT @LilianaOcmin: Partecipano Renata Polverini, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, Annalisa Rosselli, docente di Storia… - EnricoDiBiasi : RT @LilianaOcmin: Partecipano Renata Polverini, vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera, Annalisa Rosselli, docente di Storia… -

(Di domenica 3 febbraio 2019)di Forza Italia parla di TAV e critica il governo Agenpress. Ma se Salvini dice che c’è una mediazione e Di Maio e Di Battista continuano a tuonare e minacciare contro la Tav, che significa? Che Salvini parla con Conte all’insaputa di Di Maio? Che Salvini mente per salvare la faccia e i voti? Se non si chiariscono le idee almeno su opere come la Tav come pretendono di rimanere nello stesso governo? Sembranodi opposizione l’un contro l’altra armata.Così l’on.(Fi)FONTE: https://www.agenpress.it/notizie/2019/02/03/on--fi-tav-il-governo-e-allopposizione-m5s--mentono-o-tramano-a--insaputa/ L'articolo(FI)TAV,e M5Sduetraproviene da BlogItalia.News.