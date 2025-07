Clima Italia divisa a metà | ancora afa al sud nubifragi e temperature in calo al nord A Bergamo dirottati 13 voli

Il clima in Italia si presenta diviso: mentre al Sud si combatte ancora con afa e caldo torrido, nel Nord il weekend ha portato un brusco calo delle temperature e intense precipitazioni, tra allerta temporali e voli dirottati. Bergamo, in particolare, ha subito un nubifragio che ha impedito l’atterraggio a 13 voli, dimostrando come le condizioni meteorologiche continuino a influenzare la vita quotidiana. La situazione rimane in costante evoluzione, con effetti che si fanno sentire su tutto il territorio.

Mentre al centro-sud continua il caldo torrido, nel nord Italia il weekend ha portato con sĂ© un deciso calo delle temperature (a Milano la massima è scesa da 36 a 29 gradi) accompagnato da forti precipitazioni. In Lombardia è in vigore un’allerta gialla per rischio temporali a partire dall’alba di sabato: in mattinata un nubifragio ha colpito la Bergamasca, impedendo l’atterraggio a 13 voli diretti all’aeroporto di Orio al Serio, dirottati tra Bologna, Milano Malpensa e Verona. Alcune partenze sono state ritardate a causa dei riposizionamenti dei velivoli. A Clusone, sempre in provincia di Bergamo, una violenta grandinata ha ricoperto le strade e l’oratorio locale si è allagato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Clima, Italia divisa a metĂ : ancora afa al sud, nubifragi e temperature in calo al nord. A Bergamo dirottati 13 voli

In questa notizia si parla di: italia - temperature - calo - nord

Meteo, maltempo in arrivo sull'Italia: temporali su Calabria e Sicilia. Crollo delle temperature - Nei prossimi giorni, l'Italia sarĂ colpita da un intenso maltempo, con temporali previsti su Calabria e Sicilia e un significativo crollo delle temperature.

Un fronte freddo in arrivo da Nord-Ovest pone fine al caldo che ha travolto l'Italia, ma piĂą in generale l'Europa centrale: attesi temporali localizzati e un calo delle temperature, ma il caldo tornerĂ presto. Due facce del cambiamento climatico in atto Vai su Facebook

Buon inizio di settimana, l'lta pressione domina sull'Italia, garantendo tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud, salvo addensamenti nuvolosi di passaggio. Temperature in calo, massime comprese tra 26 e 32°C localmente superiori. Per maggiori dettagli sca - X Vai su X

Meteo: caldo africano opprimente nei prossimi giorni, ma nel weekend si cambia su parte d'Italia; Quando finirà l’ondata di caldo sull’Italia: le tendenze meteo di Sottocorona; Meteo, quando finirà l'ondata di caldo e le temperature si abbasseranno? Le previsioni.

Meteo, svolta importante. Calo termico in arrivo ma attenzione ai nubifragi - L’anticiclone mostra i primi cedimenti al Nord dove si osserverà una lieve attenuazione della calura. Come scrive meteo.it

Meteo, in arrivo nubifragi e calo termico di 10 gradi: le previsioni - Aumenta l'instabilità al Nord sabato 5 luglio poi da domenica fase di maltempo con afflusso di aria più fresca. Riporta meteo.it