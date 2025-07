Cina | apertura del primo resort LEGOLAND a Shanghai

La Cina accoglie con entusiasmo il suo primo LEGOLAND, un mondo di creatività e divertimento che prende vita a Shanghai. Modelli straordinari realizzati con mattoncini colorati prendono forma tra attrazioni mozzafiato e atmosfere magiche, offrendo un’esperienza unica per grandi e piccini. La scoperta di questo nuovo parco segna un capitolo emozionante nel panorama dell’intrattenimento cinese, dove l’immaginazione si trasforma in realtà, invitando tutti a esplorare nuove frontiere di fantasia e divertimento.

Modelli realizzati con mattoncini LEGO fotografati presso il LEGOLAND Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale, il 5 luglio 2025. Con un'esplosione di creativita' colorata e immaginazione sconfinata, il LEGOLAND Shanghai Resort ha aperto le sue porte alla prima ondata di visitatori entusiasti oggi, segnando l'arrivo del primo resort LEGOLAND della Cina. Visitatori fanno un giro sulle montagne russe presso il LEGOLAND Shanghai Resort a Shanghai, nella Cina orientale, il 5 luglio 2025. Con un'esplosione di creativita' colorata e immaginazione sconfinata, il LEGOLAND Shanghai Resort ha aperto le sue porte alla prima ondata di visitatori entusiasti oggi, segnando l'arrivo del primo resort LEGOLAND della Cina.

