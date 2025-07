ju jitsu il poggese andrea bargi si laurea campione italiano

Andrea Bargi, talento e passione, porta a casa il titolo di campione italiano di jiu jitsu, consacrandosi tra i migliori nel panorama sportivo nazionale. Il suo impegno e dedizione sono stati riconosciuti con un prestigioso riconoscimento dal Comune di Poggio a Caiano, che ha celebrato il suo straordinario successo. Una vittoria che non solo rende orgogliosa la sua comunità, ma ispira anche le nuove generazioni a inseguire i propri sogni.

Prato, 5 luglio 2025 - E' reduce dalla vittoria ottenuta nel corso del recente campionato italiano di jiu jitsu dove si è aggiudicato il primo posto tra i pesi leggeri nella categoria “Master 2”. E nelle scorse ore, in virtù del risultato ottenuto, Andrea Bargi è stato premiato anche dal Comune di Poggio a Caiano. L'atleta poggese è stato ricevuto dal sindaco Riiccardo Palandri, dall'assessore allo sport Piero Baroncelli e dall'assessore comunale Alessandro Mancini, i quali gli hanno consegnato una medaglia per meriti sportivi ed una pergamena. Nel corso della cerimonia in questione svoltasi in Comune, Bargi ha spiegato brevemente cosa sia il jiu-jitsu e fatto presente come la disciplina stia diffondendosi sempre più anche in Italia, anche tra le donne. 🔗 Leggi su Lanazione.it