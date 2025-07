Calciomercato Inter in caso di addio di Sommer c’è Ter Stegen | il portiere del Barcellona potrebbe liberarsi a parametro zero

Calciomercato Inter in fermento: se Sommer dovesse partire, i nerazzurri puntano su Ter Stegen, il portiere del Barcellona che potrebbe liberarsi a parametro zero. La società blaugrana sta valutando una possibile cessione e l’Inter ha già iniziato a sondare il terreno, pronti a cogliere questa opportunità . La vicenda si infittisce di dettagli e rumors, ma una cosa è certa: il futuro tra i pali passa anche da questa interessante possibilità .

Calciomercato Inter, la dirigenza nerazzurra sonda Ter Stegen: il portiere blaugrana potrebbe liberarsi a parametro zero, i dettagli. Il portiere del Barcellona Marc-André Ter Stegen potrebbe lasciare la squadra senza alcun costo, e l’Inter ha già avviato i primi contatti nel caso in cui Sommer dovesse partire. Ci sono già delle indiscrezioni riguardo a una possibile cessione del portiere tedesco dal Barcellona. La notizia è stata riportata dal quotidiano spagnolo Sport. Il portiere tedesco, che non avrà opportunità di gioco dopo l’arrivo di Joan García, al momento sembra intenzionato a rimanere, ma diversi club hanno già iniziato a manifestare un interesse concreto nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, in caso di addio di Sommer c’è Ter Stegen: il portiere del Barcellona potrebbe liberarsi a parametro zero

