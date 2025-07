La giovane Holden | com’è cambiata la scuola di Baricco

Negli ultimi giorni il nome della Scuola Holden è finito al centro delle cronache non per la storia di un romanzo in cinquina allo Strega, non per raccontare la storia di un autore emerso dal nulla, non per una lezione particolarmente edificante di qualche premio Pulitzer, bensì, per un video virale sui social: «La Scuola Holden e la filiera della creatività a pagamento: 20 mila euro per una firma di Baricco». L'autrice, Kants Exhibition, è stata una studentessa della scuola che oggi, profondamente delusa, si scaglia contro la «Hogwarts piemontese» denunciando in sequenza classismo, storytelling tossico, management narcisista e guru della narrazione che si vendono, a caro prezzo, come realizzatori dei sogni altrui.

