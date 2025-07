Gaza Tajani | Se Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco finirà la carneficina di civili

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani affronta i temi più urgenti del momento, dalla crisi in Ucraina alla difficile situazione a Gaza. Con un occhio rivolto alle possibilità di pace, Tajani sottolinea la speranza che un cessate il fuoco con Hamas possa fermare la carneficina di civili, evidenziando come il dialogo sia l’unica via per una risoluzione duratura. Una speranza che, se concretizzata, potrebbe cambiare il corso di questa tragedia.

A margine di un evento ad Ancona, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha parlato dei temi più caldi del momento. A partire dalla situazione in Ucraina. “È “uno scenario difficile. Bene che ci sia il dialogo e che gli Stati Uniti si impegnino per il cessate il fuoco. Non so quando potrà arrivare, non credo che sarà immediato e lo dico da tempo. Credo non prima della fine dell’estate. Spero di essere smentito e che arrivi domani. Per quanto riguarda Gaza – ha proseguito Tajani – vediamo cosa si potrà fare aspettando la risposta di Hamas. Se Hamas accetterà la proposta che è sul tavolo e porterà ad un cessate il fuoco di 60 giorni che permetterà la liberazione degli ostaggi e concludere la carneficina di civili palestinesi che non sono affatto sudditi di Hamas e non vanno confusi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Tajani: “Se Hamas accetta la proposta di cessate il fuoco, finirà la carneficina di civili”

