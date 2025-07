firenze torna la domenica metropolitana con ingresso gratis nei musei

Firenze si prepara a vivere una giornata all'insegna dell'arte e della cultura con la riapertura della Domenica metropolitana il 6 luglio. Un'occasione imperdibile per residenti e visitatori di esplorare gratuitamente gli splendidi Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, immergendosi nelle meraviglie della storia e dell’arte fiorentina. Per le famiglie con...

Firenze, 5 luglio 2025 – Torna nella giornata del 6 luglio, la Domenica metropolitana, durante la quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate dal Comune di Firenze, dalla Città Metropolitana di Firenze e da Fondazione MUS.E. Per le famiglie con bambini a Palazzo Vecchio è in programma la Favola della tartaruga con la vela, per scoprire la storia del famoso simbolo legato al duca Cosimo I; sarà inoltre possibile partecipare alla visita animata Vita di corte. 🔗 Leggi su Lanazione.it