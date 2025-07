Renzi disposto a tutto per la tenda riformista | apre a Calenda e Tajani

Matteo Renzi si prepara a una svolta decisiva per il centro sinistra, aprendo alla collaborazione con Calenda e Tajani. Convinto che il futuro passi attraverso una forte riformista, mira a presidiare l’area moderata, riconoscendo l’importanza di unire le forze per rendere la coalizione equilibrata e competitiva. La sua determinazione segna un nuovo capitolo politico: un’alleanza capace di ridefinire gli scenari delle prossime politiche, puntando a consolidare un centro forte e coeso.

“La nostra sfida sono le politiche del 2027” e “il nostro obiettivo è presidiare l’area riformista“. Quando si parla di forza del centro sinistra, Matteo Renzi vuole esserne il fautore ritenendosi “il centro che rende la sinistra una coalizione non sbilanciata su Avs, 5 Stelle e Pd“. Insomma, l’apertura dell’assemblea nazionale di Italia Viva a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Renzi disposto a tutto per la “tenda riformista”: apre a Calenda e Tajani

