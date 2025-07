Iv Renzi | ci aspetta ' Creuza de ma' strada difficile ma bellissima

In un mondo dove le sfide sono spesso ripide e tortuose, Italia Viva si prepara a intraprendere un percorso difficile ma affascinante, ispirandosi alla poesia di De André e alla metafora della "Creuza de Mà". Come un viaggio tra le mulattiere di Genova, il cammino politico richiede coraggio, determinazione e passione. E proprio con questa convinzione, il nostro impegno si fa strada verso un futuro meraviglioso, nonostante le difficoltà.

Genova, 5 lug. (askanews) - "Vorrei partire da De Andrè perché 'Creuza de Mà' significa mulattiera e io penso che sia questo l'obiettivo di un'assemblea di un partito politico: indicare una strada, in questo caso una strada difficile che porta in un luogo meraviglioso, porta al mare ma" attraverso una strada tortuosa, una strada ripida, una strada difficile da percorrere. La nostra per Italia Viva non è una strada semplice". Lo ha detto, aprendo l'Assemblea nazionale del partito in corso a Genova, il leader di Italia Viva Matteo Renzi riferendosi alla canzone di Fabrizio De Andrè in sottofondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net